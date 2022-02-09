Стало известно, кто может завоевать кубок клубного чемпионата мира 2022

В среду, 9 февраля, состоялся второй полуфинальный поединок клубного чемпионата мира. Лондонский "Челси" обыграл "Аль-Хиляль" с минимальным счетом 1:0.

ФК "Челси" - фото из ФК "Челси"

Как сообщает Фандэй, на протяжении всей встречи английский клуб контролировал ход игры. Уже вначале матча "Челси" мог первым открывать счет. Но, после удара Зиеша мяч прошел над перекладиной. И тем не менее, именно "аристократы" повели в счете. На 32-й минуте форвард Ромелу Лукаку первым оказался возле "круглого" на отскоке и добил его в ворота.

Вначале второй сорокапятиминутки Хаверц мог удвоить цифры на табло, но мяч, после его удара попал в стойку ворот. Соперники лондонцев имели пару опасных моментов и нанесли несколько ударов в створ, но кипер "Челси" Аррисабалага без труда справился с ними.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу англичан, которая позволила им во второй раз в своей истории выйти финал клубного чемпионата мира.

Для справки:

- "Челси" вышел во второй финал в своей истории клубного чемпионата мира (в 2012 году "аристократы" проиграли "Коринтиансу" 0:1).

- Лукаку забил впервые за месяц в составе Челси, ранее он забивал еще 8 января в матче с "Честерфилдом" (5:1) в Кубке Англии.

Стоит отметить, что в финале лондонцев уже ждет бразильский "Палмейрас", который ранее обыграл в полуфинале "Аль-Ахли" (2:0).

Финал клубного чемпионата мира по футболу между "Челси" и "Палмейрас" пройдет 12 февраля, начало в 18:30 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

"Аль-Хиляль" — "Челси" 0:1

Гол: Лукаку, 32

"Аль-Хиляль": Аль-Маюф, Альбурак, Со-Йанг, Аль-Булали, Аль-Шахрани, Куэльяр, Канно, Аль-Давсари (Каррильо, 81), Перейра (Мичел, 82), Марега, Иньяло

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен, Алонсо (Сарр, 87), Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Хаверц, Зиеш (Маунт, 72), Лукаку.

Информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что Криштиану Роналду не забивает уже на протяжении пяти матчей.

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