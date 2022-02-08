Жена Криштиану Роналду, по особенному поздравила звездного футболиста с днем рождения

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Олег Терещенко
Как стало известно, Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. Как сообщает Новости Ю, в субботу, 5 февраля, футболисту исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.
Криштиану Роналду с женой - фото из открытых источников
Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.
Роналду в честь дня рождения опубликовал в инстаграме совместную фотографию с любимой:
Стоит отметить, что пара вместе уже больше пяти лет. Молодые познакомились в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом, и уже вскоре начали встречаться. Как признавалась модель в своем реалити-шоу под названием "Я — Джорджина", это была любовь с первого взгляда. Пара воспитывает четверых детей: общую дочь Алану Мартину и детей Криштиану — двойняшек Еву и Матео и сына Криштиану-младшего. Совсем скоро они снова станут родителями, у них должны родиться двойняшки — мальчик и девочка.
Как уже рассказывали "Комментарии", стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу.
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