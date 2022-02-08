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Жена Криштиану Роналду, по особенному поздравила звездного футболиста с днем рождения

Порадоваться подарку вышла вся семья португальца

сегодня, 22:45
Автор:

Олег Терещенко
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Как стало известно, Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. Как сообщает Новости Ю, в субботу, 5 февраля, футболисту исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.

Жена Криштиану Роналду, по особенному поздравила звездного футболиста с днем рождения

Криштиану Роналду с женой - фото из открытых источников

"Поздравляю с 37-летием, любовь моей жизни. Мы бесконечно любим тебя. Ты лучший отец и лучший партнер, которого Бог только мог нам дать. Ты настоящий боец, который заслужил все хорошее, что с тобой случилось. Ты настоящее совершенство и вдохновение", — написала она в инстаграме.

Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.

Роналду в честь дня рождения опубликовал в инстаграме совместную фотографию с любимой:

"Жизнь — это настоящие американские горки. Тяжелая работа, огромная скорость, цели, которых надо достичь, завышенные ожидания… Но все в конце концов сводится к семье, любви, честности, дружбе. Это главные ценности", — написал он.

Стоит отметить, что пара вместе уже больше пяти лет. Молодые познакомились в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом, и уже вскоре начали встречаться. Как признавалась модель в своем реалити-шоу под названием "Я — Джорджина", это была любовь с первого взгляда. Пара воспитывает четверых детей: общую дочь Алану Мартину и детей Криштиану — двойняшек Еву и Матео и сына Криштиану-младшего. Совсем скоро они снова станут родителями, у них должны родиться двойняшки — мальчик и девочка.

Как уже рассказывали "Комментарии", стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу.


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Источник: https://newsyou.info/dzhordzhina-rodriges-podarila-krishtianu-ronaldu-roskoshnyj-avtomobil
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