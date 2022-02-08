Украинский баскетбольный клуб сенсационно сыграл против испанского лидера в Лиге Чемпионов

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Олег Терещенко
Во вторник, 8 февраля, украинский баскетбольный клуб "Прометей" сыграл свой первый матч во втором групповом раунде мужской Лиги чемпионов. Как сообщает Общественное-Спорт, к этому этапу слобожанцы пробились благодаря победе над израильским "Хапоэлем" в плей-ин.
"Прометей" - "Уникаха" - фото из FIBA
Подопечные Ронена Гинзбурга стартовали с противостояния с прошедшим дома испанской "Уникахой" в Запорожье. Хозяева площадки увели с самого начала матча. Первую четверть "Прометей" завершил с отрывом в три очка – 17:14. На старте второй четверти испанцы вышли вперед, однако украинцы быстро вернули преимущество и, наконец, пошли на перерыв в качестве лидеров – 34:27.
Более результативной и конкурентной оказалась третья четверть: "Уникаха" набрала уже 19 очков против 20 слобожанцев, и перед финальным отрезком матча "Прометей" вел 54:46.
Еще труднее украинцам далась последняя четверть, в которой они позволили испанцам отыграться и увлечь с отрывом в два очка. Д'Анджелу Гаррисону удалось сравнять счет благодаря успешному трехочковому – 63:63. Далее "Прометей" снова вышел вперед с минимальным преимуществом, но вскоре "Уникаха" вернула отрыв – 69:66.
На этот раз эффектным трехочковым сравнял счет Крис Доу, а затем и вывел команду вперед благодаря реализованной штрафной – 70:69. И "Прометей" смог удержать этот счет на последних секундах матча.
Следует отметить, что игроки "Уникахи" были более точными с близкого расстояния (47% против 37%). Но баскетболисты "Прометея" точнее реализовывали броски из-за дуги (33% против 27%). Испанцы также собрали больше каблуков (44 против 39), а украинцы отдали больше результативных передач (16 против 12).
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уникахи" Дарио Бриссуэла, заработавший 24 балла.
Информационный портал "Комментарии" уже сообщал о том, что в Кривом Роге любители спорта стали свидетелями баскетбольного триллера.
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