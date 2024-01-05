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Карло Анчелотти выбрал основного вратаря "Реала" на матч Кубка Испании

В последнем матче с "Мальоркой" на воротах "Реала" стоял Лунин

сегодня, 17:55
Автор:
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Куров Артем
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Завтра в 1/16 финала Кубка Испании встретятся "Арандина" и "Реал Мадрид", за который играет украинец Андрей Лунин. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти во время пресс-конференции сообщил, кто будет основным голкипером на этот матч.

Карло Анчелотти выбрал основного вратаря "Реала" на матч Кубка Испании

Карло Анчелотти на пресс-конференции. Фото прес-служба Реала

У нас два замечательных вратаря. Против Мальорки играл Андрей Лунин, потому что у Кепы были проблемы со здоровьем.

В следующем матче против Аранданы в Кубке Испании сыграет Кепа, а уже в Саудовской Аравии я приму решение, кто будет играть в Суперкубке, – сказал Карло Анчелотти.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Ранее "Комментарии" писали, что бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка официально покинул румынский ЧФР "Клуж". После того, как украинец присоединился к команде летом, он не смог стать основным игроком. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.




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Источник: https://www.realmadrid.com/en-US/news/football/first-team/press-conference/ancelotti-05-01-2024
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