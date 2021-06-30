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Главная Новости Спорт футбол Какую травму получил Беседин в матче со Швецией
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Какую травму получил Беседин в матче со Швецией

Врачи рассказали какие повреждения получил центрфорвард сборной Украины

сегодня, 16:17
Автор:

Данило Матюха

Врачи футбольного клуба "Динамо Киев" за который играет форвард сборной Украины Артем Беседин обследовали травмированного футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

Какую травму получил Беседин в матче со Швецией

Артем Беседин - фото: Динамо Киев

По словам "динамовского" врача Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно.

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связь, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой в Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", — сказал Шморгун.

На данный момент спортсмен находится в Киеве, куда прилетел сегодня утром.

Напомним, что во время вчерашнего поединка со сборной Швеции Артем Беседин получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном уже в дополнительное время при ничейном счете 1:1.

Но несмотря на грубую игру наших соперников, Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.


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Источник: http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/andrey_shmorgun_o_travme_artema_besedina/
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