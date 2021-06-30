Какую травму получил Беседин в матче со Швецией

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Данило Матюха
Врачи футбольного клуба "Динамо Киев" за который играет форвард сборной Украины Артем Беседин обследовали травмированного футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Артем Беседин - фото: Динамо Киев
По словам "динамовского" врача Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция и лечить его будут консервативно.
На данный момент спортсмен находится в Киеве, куда прилетел сегодня утром.
Напомним, что во время вчерашнего поединка со сборной Швеции Артем Беседин получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном уже в дополнительное время при ничейном счете 1:1.
Но несмотря на грубую игру наших соперников, Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.
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