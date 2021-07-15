logo
Русский Українська

BTC/USD

31709.74

ETH/USD

1915.29

LTC/USD

125.30

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Какой зарубежный клуб хочет переманить Георгия Бущана, вратаря сборной Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой зарубежный клуб хочет переманить Георгия Бущана, вратаря сборной Украины

Гордость нацсборной Георгий Бущан может стать «коллегой» Андрея Ярмоленко в английской команде

сегодня, 18:09
Автор:

Вечканова Елена

Англичане пристально приглядываются к отбору новых, подающих надежды спортсменов в свои спортивные клубы. "Вэст Хэм", к примеру, за который и так уже играет наш Андрей Ярмоленко, может "переманить" к себе украинского вратаря, не раз спасшего нацсборную на "Евро-2020", Георгия Бущана.

Какой зарубежный клуб хочет переманить Георгия Бущана, вратаря сборной Украины

Георгий Бущан может перейти играть за "Вэст Хэм". Фото из открытых источников

Согласно информации британского издания Evening Standard, в "Вэст Хэме" сейчас ищут голкипера, который бы мог противостоять местной звезде, коей является поляк Лукаш Фабиански.

Одним из самых вероятных претендентов на место в английской команде является также француз Альфонс Ареола. Также велись переговоры с другим местным клубом, за который выступает Сэм Джонстон, однако их прекратили из-за "завышенного ценника". За переход спортсмена у "Вэст Хэма" запросили 10 млн стерлингов (11,7 млн долларов).

С киевским "Динамо", за которое сейчас играет Георгий Бущан, показавший невероятную игру на Чемпионате Европы, англичане также провели предварительную беседу. Чем она закончилась, пока неизвестно.

Однако, согласно информации в Сети, Бущан может обойтись "Вэст Хэму" еще дороже — около 15 млн евро (17,7 млн долларов), на что в Великобритании вряд ли согласятся.

Впрочем, в одном эксперты едины — повышенный интерес к нашем голкиперу зарубежные клубы однозначно проявили после эффектной игры на "Евро", где спортсмен не единожды спасал украинские ворота от сложнейших атак противника.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой известный клуб уже заключил контракт с украинцем Романом Яремчуком, также выступавшим за нацсборную на ЧЕ-2020. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, какие зарплаты получают отечественные футболисты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/west-ham-transfer-news-alphonse-areola-loan-b945678.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ