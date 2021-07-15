Какой зарубежный клуб хочет переманить Георгия Бущана, вратаря сборной Украины

Англичане пристально приглядываются к отбору новых, подающих надежды спортсменов в свои спортивные клубы. "Вэст Хэм", к примеру, за который и так уже играет наш Андрей Ярмоленко, может "переманить" к себе украинского вратаря, не раз спасшего нацсборную на "Евро-2020", Георгия Бущана.



Георгий Бущан может перейти играть за "Вэст Хэм". Фото из открытых источников

Согласно информации британского издания Evening Standard, в "Вэст Хэме" сейчас ищут голкипера, который бы мог противостоять местной звезде, коей является поляк Лукаш Фабиански.

Одним из самых вероятных претендентов на место в английской команде является также француз Альфонс Ареола. Также велись переговоры с другим местным клубом, за который выступает Сэм Джонстон, однако их прекратили из-за "завышенного ценника". За переход спортсмена у "Вэст Хэма" запросили 10 млн стерлингов (11,7 млн долларов).

С киевским "Динамо", за которое сейчас играет Георгий Бущан, показавший невероятную игру на Чемпионате Европы, англичане также провели предварительную беседу. Чем она закончилась, пока неизвестно.

Однако, согласно информации в Сети, Бущан может обойтись "Вэст Хэму" еще дороже — около 15 млн евро (17,7 млн долларов), на что в Великобритании вряд ли согласятся.

Впрочем, в одном эксперты едины — повышенный интерес к нашем голкиперу зарубежные клубы однозначно проявили после эффектной игры на "Евро", где спортсмен не единожды спасал украинские ворота от сложнейших атак противника.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой известный клуб уже заключил контракт с украинцем Романом Яремчуком, также выступавшим за нацсборную на ЧЕ-2020. Подробности — в нашей публикации.

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