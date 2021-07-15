Какой известный клуб договорился о контракте с Романом Яремчуком

Украинский нападающий Роман Яремчук готовится к настоящему топ-трансферу этим летом. Об этом сообщает Voetbal24.

Роман Яремчук - фото из открытых источников

Еще задолго до Евро-2020 было ясно, что Роман Яремчук покинет бельгийский "Гент". Однако сейчас в списке украинского нападающего есть и результативный удар на чемпионате Европы, что существенно увеличило интерес известных клубов к его персоне.

Было известно, что "Милан" и "Вест Хэм Юнайтед" надеялись на приход Яремчука, но 25-летний нападающий скорее всего переедет в "Бенфику". У португальской команды есть все условия, чтобы подписать футболиста, который хорошо провел чемпионат Европы. Яремчук уже обговорил условия контракта с представителями португальского первенства.

Также уже ведутся переговоры на клубном уровне, но "Гент" и "Бенфика" никак не могут договориться о сделке. Бельгийцы наклеил на украинца очень большой ценник и запрашивают у потенциальных покупателей цену в 25 миллионов евро, в то время как "Бенфика" надеется немного снизить цену.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм.

Также поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020 прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.

Ранее стало известно, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.

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