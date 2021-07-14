logo
Русский Українська

BTC/USD

32712.10

ETH/USD

1986.65

LTC/USD

131.03

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Стало известно, какие зарплаты получают украинские футболисты
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какие зарплаты получают украинские футболисты

Больше всего зарабатывают футболисты "Шахтера" и "Динамо"

сегодня, 20:23
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине футбольные клубы нередко демонстрируют высокие финансовые возможности. Поэтому некоторые украинские футболисты получают гонорары в сотни тысяч долларов. Об этом пишет "Чемпион".

Стало известно, какие зарплаты получают украинские футболисты

Какие зарплаты получают украинские футболисты (фото из открытых источников

Как рассказал лицензированный агент Олег Авдыш, средняя зарплата в украинской премьер-лиге составляет около 5000 долларов. Кроме того, эксперт проанализировал зарплаты в украинских футбольных клубах. Об этом мы расскажем на примере пяти команд.

Какие зарплаты в украинских клубах

В ФК "Динамо" несколько игроков получат до одного миллиона долларов в год. Зарплаты у других игроков основного состава и сборников в несколько раз  меньше.

Футбольный клуб "Шахтер" едва ли не единственный в Украине, который годами обнародует в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. Следовательно, его легионеры зарабатывают 2 миллиона долларов в год. Однако игроки клуба в национальной сборной получают в несколько раз меньше.

В других командах зарплаты значительно ниже, говорит эксперт. Поэтому в луганской "Зари" средняя зарплата футболистов из основного состава составляет 6-10 тысяч долларов в месяц. В полтавской "Ворскле" игроки за месяц получают от 3 до 10 тысяч долларов.

Некоторые зарплаты отдельных футболистов в "Днепре-1" доходят до 15  тысяч долларов  в месяц. Чего только стоит сумма трансфера Александра Пихаленка из донецкого "Шахтера". По информации портала transfermarkt, она составила 300 тысяч евро.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько украинская сборная заработала на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на Чемпионате Европы по футболу.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://champion.com.ua/football/2021/07/14/876777/vid-2-do-170-tisyach-dolariv-na-misyats-skilki-zaroblyayut-v-ukrayinskiy-premyer-lizi?fbclid=
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ