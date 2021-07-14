Стало известно, какие зарплаты получают украинские футболисты

Как рассказал лицензированный агент Олег Авдыш, средняя зарплата в украинской премьер-лиге составляет около 5000 долларов. Кроме того, эксперт проанализировал зарплаты в украинских футбольных клубах. Об этом мы расскажем на примере пяти команд.

В Украине футбольные клубы нередко демонстрируют высокие финансовые возможности. Поэтому некоторые украинские футболисты получают гонорары в сотни тысяч долларов. Об этом пишет "Чемпион".

Какие зарплаты в украинских клубах

В ФК "Динамо" несколько игроков получат до одного миллиона долларов в год. Зарплаты у других игроков основного состава и сборников в несколько раз меньше.

Футбольный клуб "Шахтер" едва ли не единственный в Украине, который годами обнародует в своей финансовой отчетности плюсовой баланс. Следовательно, его легионеры зарабатывают 2 миллиона долларов в год. Однако игроки клуба в национальной сборной получают в несколько раз меньше.

В других командах зарплаты значительно ниже, говорит эксперт. Поэтому в луганской "Зари" средняя зарплата футболистов из основного состава составляет 6-10 тысяч долларов в месяц. В полтавской "Ворскле" игроки за месяц получают от 3 до 10 тысяч долларов.

Некоторые зарплаты отдельных футболистов в "Днепре-1" доходят до 15 тысяч долларов в месяц. Чего только стоит сумма трансфера Александра Пихаленка из донецкого "Шахтера". По информации портала transfermarkt, она составила 300 тысяч евро.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, сколько украинская сборная заработала на Евро-2020. Украинская команда заработала 16 миллионов евро во время своего выступления на Чемпионате Европы по футболу.