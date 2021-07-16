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Какого цвета будет форма "Барселоны" в новом сезоне

Nike и "Барса" презентовали новую выездную форму команды на грядущий сезон

сегодня, 13:23
Автор:

Данило Матюха

Nike представил новую выездную форму "Барселоны" на сезон 2021/22. Рубашка выполнена в невиданной ранее пурпурной цветовой гамме. Об этом сообщается в клубном Twitter.

Какого цвета будет форма "Барселоны" в новом сезоне

Новая форма "Барселоны" - фото из открытых источников

Согласно официальному релизу, новый комплект сочетает в себе знаковые синий и красный цвета клуба, чтобы придать им уникальную индивидуальность. Яркий фиолетовый придает красивый, модернизированный и пастельный вид выездной форме, оставаясь верным традициям.

Полосы на боковой стороне футболок имеют тисненые слова "tots units fem força" и "totes unides fem força", что переводится как "вместе сильнее" как в женских, так и в мужских глагольных формах.

Этот новый дизайн свидетельствует о расширении возможностей женщин, поскольку он делает выбор в пользу пурпурного цвета в котором, по мнению создателей, широко представлена ​​борьба за гендерное равенство. Также под футболкой будет спрятана разноцветная нить, отражающая эстетический вид клубной эмблемы.

Рубашки сшита из 100% переработанного полиэстера, который изготавливается из переработанных пластиковых бутылок.

Напомним, что в регламенте Серии А касательно игровых форм команд на новый сезон заметили важный пункт, который относится к сезону-2022/23 – запрет на зеленый цвет для полевых игроков. Основная причина такого ограничения – недовольство трансляторов матчей,  сотрудничающих с Серией А. Они считают, что футболисты в форме с преобладающим зеленым цветом сливаются с газоном и портят картинку. Детали узнавайте из нашего материала.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.


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Источник: https://twitter.com/FCBarcelona?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1415576321003081729%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fourfourtwo.com%2Fnews%2Fnike-reveal-new-barcelona-away-kit-for-202122-season
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