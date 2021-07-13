logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Какие заявления сделали принц Уильям и Борис Джонсон относительно английских фанатов
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие заявления сделали принц Уильям и Борис Джонсон относительно английских фанатов

Значительные политические фигуры Великобритании осудили английских болельщиков за расистские шутки

сегодня, 13:35
Автор:

Данило Матюха

Британская королевская семья и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили многочисленные шутки в сторону чернокожих игроков сборной Англии после финала чемпионата Европы против Италии. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Какие заявления сделали принц Уильям и Борис Джонсон относительно английских фанатов

Принц Уильям - фото из открытых источников

Принц Ульям в своем Twitter заявил, о неприемлемости того, чтобы игроки национальной команды терпели "отвратительное поведение" от своих фанатов. По его словам все участники интернет-травли должны понести ответственность.

"Английская команда заслуживает того, чтобы ее называли героями, а не подвергали расизму в социальных сетях. Виновным в таком ужасном поведении должно быть стыдно", — отреагировал на ситуацию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Нападкам со стороны недовольных фанатов английской сборной в своих профилях в социальных сетях подверглись три чернокожих игрока, которые подряд не забили решающие пенальти на Евро-2020: Маркус Рэшфорд, Джадон Санчо и Букайо Сака. Как известно, они получали в личные сообщения свои фотографии с банановыми и обезьяньими эмоджи, которые иногда сопровождались гневными комментариями.

Представители столичной полиции Лондона сообщили, что намерены заняться этим вопросом. Также представитель Twitter заявил, что более 1000 твитов были удалены после вспышки недовольства касаемо сборной Англии.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nyheder.tv2.dk/udland/2021-07-12-prins-william-fordoemmer-afskyelig-adfaerd-fra-fans
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ