Какие заявления сделали принц Уильям и Борис Джонсон относительно английских фанатов

Британская королевская семья и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили многочисленные шутки в сторону чернокожих игроков сборной Англии после финала чемпионата Европы против Италии. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Принц Уильям - фото из открытых источников

Принц Ульям в своем Twitter заявил, о неприемлемости того, чтобы игроки национальной команды терпели "отвратительное поведение" от своих фанатов. По его словам все участники интернет-травли должны понести ответственность.

"Английская команда заслуживает того, чтобы ее называли героями, а не подвергали расизму в социальных сетях. Виновным в таком ужасном поведении должно быть стыдно", — отреагировал на ситуацию премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Нападкам со стороны недовольных фанатов английской сборной в своих профилях в социальных сетях подверглись три чернокожих игрока, которые подряд не забили решающие пенальти на Евро-2020: Маркус Рэшфорд, Джадон Санчо и Букайо Сака. Как известно, они получали в личные сообщения свои фотографии с банановыми и обезьяньими эмоджи, которые иногда сопровождались гневными комментариями.

Представители столичной полиции Лондона сообщили, что намерены заняться этим вопросом. Также представитель Twitter заявил, что более 1000 твитов были удалены после вспышки недовольства касаемо сборной Англии.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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