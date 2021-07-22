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Главная Новости Спорт футбол Какие технологические новинки внедряет Моуринью на тренировках "Ромы"
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Какие технологические новинки внедряет Моуринью на тренировках "Ромы"

Один из самых консервативных тренеров взялся за технологии

сегодня, 14:17
Автор:

Данило Матюха

Жозе Моуринью в "Роме" осваивает новую для себя технологию – видеоразборы прямо во время тренировок. Об этом сообщает Daily Mail.

Какие технологические новинки внедряет Моуринью на тренировках "Ромы"

Жозе Моуринью - фото из открытых источников

Наставник попросил дрон для съемок занятий, потому что хочет на панорамных кадрах указывать игрокам на позиционные ошибки. 

Правда, эту технологию нельзя назвать прорывной. Дроны есть даже в клубах низших британских дивизионов. А вот настоящее новшество, что трансляцию с дрона можно будет смотреть в прямом эфире прямо на тренировке. 

Португалец попросил установить у поля в Тригории медиастену с большим экраном, чтобы выводить трансляцию с дрона. То есть прямо во время тренировки Моуринью может всех остановить и показать ошибку (одного игрока или команды).

Интересно, что одной из претензии к Жозе в "Манчестер Юнайтед" было игнорирование новых методов. Например, журналисты писали, что Моуринью не доверял данным с GPS-трекеров и оценивал физическое состояние футболистов по своим ощущениям и по ощущениям физиотерапевтов.

Напомним, что некоторые футбольные клубы уже начали проводить тактические тренировки с использованием очков виртуальной реальности. По информации журналистов, разработчики Beyond Sport в области виртуальной реальности, создали технологию, которая может проецировать соответствующие футбольные ситуации через  VR-очки. Детали ищите в нашем материале.

Добавим, что уже сейчас футболисты используют специальные спортивные топыОни работают не для того, чтобы оберегать спортсменов от травм или поддерживать мышцы. Их главная миссия — это удержать на одном месте специальный GPS-датчик, который измеряет физические данные игроков.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9800371/Jose-Mourinho-films-Roma-training-DRONE-players-mistakes-real-time.html
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