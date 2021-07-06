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Главная Новости Спорт футбол Как технологии виртуальной реальности помогают топовым клубам проводить тренировки
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Как технологии виртуальной реальности помогают топовым клубам проводить тренировки

Футбол приспосабливается к новой реальности и становится более технологичным

сегодня, 13:23
Автор:

Данило Матюха

Некоторые футбольные клубы уже начали проводить тактические тренировки с использованием очков виртуальной реальности. Об этом сообщает FourFourTwo.

Как технологии виртуальной реальности помогают топовым клубам проводить тренировки

Очки виртуальной реальности - фото из открытых источников

Интересная идея с использованием технологии VR стала реальностью для неэффективных игроков "Манчестер Юнайтед". Бывший менеджер "красных дьяволов" Луи ван Гал использовал виртуальную реальность, чтобы продемонстрировать свои последние тактические идеи игрокам.

"Луи открыт для всех видов новых технологий, ему нравится смотреть в будущее. Молодые игроки используют iPad и FIFA, они не смотрят телевизор, как мы в то время. Игроки больше не садится смотреть девяносто минутный матч, поэтому нам тоже пришлось адаптироваться. Моё поколение, которое занималось по видео будет последним", — заявил  Макс Рекерс, аналитик по производительности в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналистов, разработчики Beyond Sport в области виртуальной реальности, создали технологию, которая может проецировать соответствующие футбольные ситуации через  VR-очки. 

На данный момент два голландских футбольных гиганта, "Аякс" и "ПСВ", уже подключились к новой технологии и по соглашению с Beyond Sports начали знакомиться с виртуальной реальностью на тренировках.

"Это отличное дополнение к нашей существующей программе тренировок. Матчевые ситуации можно описать подробно. И скорость учебного процесса потрясающая. Это очень многообещающий инструмент", — заявил аналитик Вим Рип, ранее работавший в ПСВ и сборной Голландии.

Добавим, что же сейчас футболисты используют специальные спортивные топыОни работают не для того, чтобы оберегать спортсменов от травм или поддерживать мышцы. Их главная миссия — это удержать на одном месте специальный GPS-датчик, который измеряет физические данные игроков.


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Источник: https://www.fourfourtwo.hu/fociakademia/a-van-gaal-videojatek-101785/
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