Какие статистические рекорды поставила сборная Италии на Евро-2020

Победив на чемпионате Европы 2020 года, сборная Италии смогла побить несколько статистических рекордов турнира. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Сборная Италии - фото из открытых источников

Нынешние чемпионы являются рекордсменами по численности трофеев. Тренер команды Роберто Манчини стал пятым наставником, который выигрывал трофеи со сборной Италии. Раньше это удавалось Витторио Поццо (чемпионат мира 1934 и 1938), Ферруччо Валькареджи (чемпионат Европы 1968), Энцо Беарзот (чемпионат мира 1982) и Марчелло Липпи (чемпионат мира 2006).

Также главный герой обороны итальянцев Леонардо Бонуччи стал самым старшим игроком, который забивал на Евро. В свои 34 года и 71 день он обогнал Бернда Хёльценбайна, который установил рекорд в 1976 году с Германией в 30 лет и 103 дня. Кроме того его товарищ по команде Джорджо Кьеллини является третьим по возрасту игроком, когда-либо сыгравшим в финале Европы (36 лет и 331 день) после Йенса Леманна с Германией в 2008 году (38 лет и 232 дня) и Арнольда Мюрена с Голландией в 1988 году (37 лет и 23 дня).

Вратарь сборной Италии Джиджио Доннарумма в 22 года и 136 дней, стал третьим самым молодым вратарем, сыгравшим в финале чемпионатов Европы и мира, после Хосе Анхеля Ирибара в 1964 году с Испанией и Хуана Ботассо в 1930 году с Аргентиной.



Кроме того три итальянских игрока вошли в символическую сборную турнира, составленную на основе статистики по позициям. Это Бонуччи, Жоржиньо и Верратти. Игроков разместили по схеме 4-3-3: Пикфорд (Англия); Уокер (Англия), Бонуччи (Италия), Стоунз (Англия), Маэле (Дания); Педри (Испания), Жоржиньо (Италия), Верратти (Италия); Шик (Чехия), Дольберг (Дания), Стерлинг (Англия).

Бонуччи стал единственным игроком, который не получал травм среди восьми полевых игроков, сыгравших во всех семи играх; Жоржиньо — тот, кто перехватил больше всего мячей (25); Верратти — тот, кто создал больше всего моментов для своих товарищей по команде (14).

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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