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Главная Новости Спорт футбол Какие клубы интересуются украинским открытием на Евро-2020 Артемом Довбиком
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Какие клубы интересуются украинским открытием на Евро-2020 Артемом Довбиком

Несколько иностранных клубов мечтают подписать украинского футболиста

сегодня, 10:03
Автор:

Данило Матюха

Нападающий "Днепра-1" и украинской сборной, который вывел национальную команду в 1/4 Евро-2020, Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора". Об этом сообщает Sabah.

Какие клубы интересуются украинским открытием на Евро-2020 Артемом Довбиком

Артем Довбик - фото из открытых источников

Сейчас днепровский клуб оценивает своего 24-летнего футболиста в пять миллионов евро. Однако турецкие скауты пока не уверены в своем решении и прорабатывают вариант с приобретением норвежского игрока Александера Серлота.

Не так давно украинским форвардом также интересовался представитель итальянской Серии А "Торино". Официальные лица клуба сообщали, что заинтересовались Артемом Довбиком еще до начала чемпионата Европы и рассматривали его, как возможную кандидатуру для усиления команды. Как известно, тогда "Днепр-1" потребовал у итальянцев чуть меньше десяти миллионов евро.

Напомним, что гол нападающего украинской сборной Артема Довбика, который он забил сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, вошел в историю, как самый поздний победный забитый мяч в истории европейских чемпионатов. Довбику удалось забить его на 121-й минуте (120:37). Ранее соответствующий рекорд принадлежал французскому игроку Мишелю Платини. Во время Чемпионата Европы в 1984-ом году мяч вошел в ворота португальской сборной на 119-й минуте (118:53). 

Кроме того, Довбик приблизился с рекорду, установленному на чемпионатах Европы в целом. По состоянию на сегодня, первенство остается за турком Семихом Сентюрком, который смог отличиться в воротах Хорватии на 122-й минуте (121:01). 

Также Артем Довбик успел попасть в эпицентр настоящего языкового скандала из-за возмущения отечественной писательницы Ларисы Ницой.


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Источник: https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2021/07/19/son-dakika-trabzonsporun-transferde-hedefi-artem-dovbyk
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