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Главная Новости Спорт футбол Как сборную Италии после победы на Евро-2020 встречали в Риме (ВИДЕО)
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Как сборную Италии после победы на Евро-2020 встречали в Риме (ВИДЕО)

Поклонники встречали футболистов в аэропорту и возле гостиницы

сегодня, 14:14
Автор:

Лиля Воробьева

Национальная сборная Италии по футболу после триумфальной победы на Евро-2020 вернулась домой. В Риме фанаты, затаив дыхание, следили за игрой своей команды на Чемпионате Европе по футболу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на итальянские СМИ.

Как сборную Италии после победы на Евро-2020 встречали в Риме (ВИДЕО)

Сборная Италии по футболу (фото из открытых источников)

Футболисты, которые сумели в финале обыграть сборную Англии, уже прилетели в Рим. Самые преданные поклонники встречали своих героев с песнями и криками в аэропорту и возле него.

Сначала в аэропорту Фьюмичино около 200 болельщиков встречали команду. Первыми с трапа самолета сошли главный тренер сборной Роберто Манчини и капитан итальянской команды Джорджо Кьеллини, которые держали в руках кубок с чемпионата Европы. С аэропорта  уставшие футболисты отправились в отель, где их ждала толпа счастливых фанатов.

Финал Евро-2020

В упорной борьбе кубок Анри Делоне достался Италии. Сборная Италии получила кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2 Основное время закончилось со счетом 1:1 — футболист сборной Англии Люк Шоу забил первый гол на второй минуте матча, автором второго гола на 67-й минуте стал итальянец Леонардо Бонуччи.

Отметим, Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Финальный матч состоялся 11 июля 2021 в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем встретились сборные Италии и Англии, которые стали победителями в полуфинальных матчах 6 и 7 июля 2021 года.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему главному тренеру итальянской команды жаль англичан. Нынешних тренеров итальянской национальной команды объединяет долгая история настоящей и глубокой дружбы, которая тянется еще с игр за "Сампдорию". Как футболисты сборной они потеряли возможность получить европейский трофей в составе молодежной команды до 21 года, а затем на чемпионате мира 1990 года. Но уже в почетном возрасте смогли довести свою команду до логической победы на Евро-2020. Также тренер итальянской сборной добавил, что ему все-таки жаль англичан, ведь судьба чемпионства решалась в серии пенальти, которая в большинстве случаев является лотереей.



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Источник: https://1plus1.video/unian-novosti/2021-god/iyul-2021-povernennya-zbirnoyi-italiyi-dodomu
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