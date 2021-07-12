Как сборную Италии после победы на Евро-2020 встречали в Риме (ВИДЕО)

Национальная сборная Италии по футболу после триумфальной победы на Евро-2020 вернулась домой. В Риме фанаты, затаив дыхание, следили за игрой своей команды на Чемпионате Европе по футболу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на итальянские СМИ.

Сборная Италии по футболу (фото из открытых источников)

Футболисты, которые сумели в финале обыграть сборную Англии, уже прилетели в Рим. Самые преданные поклонники встречали своих героев с песнями и криками в аэропорту и возле него.

Сначала в аэропорту Фьюмичино около 200 болельщиков встречали команду. Первыми с трапа самолета сошли главный тренер сборной Роберто Манчини и капитан итальянской команды Джорджо Кьеллини, которые держали в руках кубок с чемпионата Европы. С аэропорта уставшие футболисты отправились в отель, где их ждала толпа счастливых фанатов.

Финал Евро-2020

В упорной борьбе кубок Анри Делоне достался Италии. Сборная Италии получила кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2 Основное время закончилось со счетом 1:1 — футболист сборной Англии Люк Шоу забил первый гол на второй минуте матча, автором второго гола на 67-й минуте стал итальянец Леонардо Бонуччи.

Отметим, Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Финальный матч состоялся 11 июля 2021 в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В нем встретились сборные Италии и Англии, которые стали победителями в полуфинальных матчах 6 и 7 июля 2021 года.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, почему главному тренеру итальянской команды жаль англичан. Нынешних тренеров итальянской национальной команды объединяет долгая история настоящей и глубокой дружбы, которая тянется еще с игр за "Сампдорию". Как футболисты сборной они потеряли возможность получить европейский трофей в составе молодежной команды до 21 года, а затем на чемпионате мира 1990 года. Но уже в почетном возрасте смогли довести свою команду до логической победы на Евро-2020. Также тренер итальянской сборной добавил, что ему все-таки жаль англичан, ведь судьба чемпионства решалась в серии пенальти, которая в большинстве случаев является лотереей.





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