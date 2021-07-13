Как представитель Папы Римского, президент и премьер поздравили сборную Италии с победой на Евро-2020

После триумфа на "Уэмбли" команда Манчини стала нарасхват. Футболистам организовали встречу с президентом республики, премьер-министром Италии и даже представителем Папы Римского. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Сборная Италии - фото из открытых источников

Воскресенье 11 июля в Ватикане посвящалось празднованию Папы Римского, который разделил "радость победы сборных Аргентины и Италии с близкими ему людьми". А уже в понедельник на встрече с игроками сборной Италии присутствовал директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни.

"Нам нужно сосредоточиться на значение спорта и его ценностях. Спортивная способность принимать любой результат, даже поражение является очень важной. Только так, столкнувшись с жизненными трудностями, можно всегда участвовать, бороться, не сдаваясь, с надеждой и уверенностью", — сказал представитель Папы.

Также премьер-министр Италии Марио Драги на встрече в Палаццо Киджи с чемпионом Европы до 23 лет по легкой атлетике Маттео Берреттини и футбольной сборной выразил свое восхищение спортсменами.

"Сегодня спорт неизгладимо отмечает историю наций. Сегодня вы — те, кто вошел в историю своими спринтами. Вашими подачами, ваши голами и вашими сейвами пишется история", — заявил Драги.

Серию встреч с новыми чемпионами Европы завершил президент страны Серджио Маттарелла.

"Это день не речей, а аплодисментов и благодарностей. Поздравляю! Прошлой ночью вы заслужили победу далеко за рамками пенальти, потому что у вас было два серьезных препятствия: домашняя игра соперников на таком стадионе, как "Уэмбли", и быстрый гол, который поставил бы любого на колени. Вы были окружены любовью итальянцев, и вы ответили им взаимностью, воздавая должное этому виду спорта", — отметил гарант.

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.





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