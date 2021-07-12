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Главная Новости Спорт футбол Как английские фанаты смогли проникнуть на "Уэмбли" без билетов, чтобы попасть на финал Евро-2020
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Как английские фанаты смогли проникнуть на "Уэмбли" без билетов, чтобы попасть на финал Евро-2020

Несмотря на обилие охраны и новейшие средства контроля "Уэмбли" не смогло уберечься от безбилетников

сегодня, 12:53
Автор:

Данило Матюха

Представитель "Уэмбли" признали, что группе безбилетных фанатов удалось проникнуть на стадион и они смогли безнаказанно и бесплатно посмотреть финал чемпионата Европы между Англией и Италией. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Как английские фанаты смогли проникнуть на "Уэмбли" без билетов, чтобы попасть на финал Евро-2020

Болельщики сборной Англии проникают на стадион - фото из камер видеонаблидения

Европейская футбольная ассоциация УЕФА подтверждает, что болельщики все же преодолели некоторые препятствия на пути к получению доступа на стадион.

"Болельщики перепрыгнули через барьеры, но доступа на стадион нет, поэтому нет никаких опасений", — сообщили в УЕФА.

Но представитель "Уэмбли" впоследствии признали, что имело место нарушение безопасности и небольшой группе фанатов удалось проникнуть на стадион.

По информации журналистов, которые присутствовали на стадионе, сотни болельщиков пытались преодолеть барьеры безопасности и протиснуться за держателями билетов, чтобы пройти через электронные ворота, обеспечивающие доступ ко входу и местам. Также многие безбилетные фанаты заполняли коридоры стадиона и блокировали лестницы.

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни пятнадцати раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://sport.tv2.dk/2021-07-11-fans-uden-billetter-stormede-wembley-flere-kom-ind
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