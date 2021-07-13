Как английские аналитики оценивают шансы своей сборной выиграть чемпионат мира 2022 в Катаре

Несмотря на то, что Англия пережила сильнейшее потрясение в финале Евро-2020, проиграв по пенальти Италии на "Уэмбли", команда "Трех львов" остается одним из основных фаворитов на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает аналитическое агентство PA.

Сборная Англии - фото из открытых источников

55-летнее ожидание трофея не мешает Англии держать статус одной из лучших команд Европы. Английские эксперты считают, что не зависимо от исхода турнира их национальная команда добилась успеха, побив все предыдущие рекорды на Евро. Тренерскому штабу удалось сколотить ядро ​​на следующие несколько лет, имея четкий путь молодой и энергичной команды, у которой есть много времени для дальнейшего развития.

Травмированные Мейсон Гринвуд и Трент Александер-Арнольд не смогли присутствовать на Евро-2020, в то время как Джейдон Санчо, Рис Джеймс, Маркус Рэшфорд и Джуд Беллингхэм практически не получили игрового времени во время турнира. Глубина, которой сейчас обладает Англия, пугает.



Решение Саутгейта подвергалось сомнению с того момента, как он обнародовал заявку еще в мае. Но тренер принял правильное решение, выиграв тактические сражения против Хорватии, Германии, Украины и Дании. Сейчас ему задают много вопросов о решении назначить Букайо Сака пятым пенальтистом в финальной серии, но все же это был рациональный выбор, основанный на информации, которую наставник собрал на тренировке.



В то время как люди могут иногда подвергать сомнению его тактические решения, то, как Саутгейт объединил сборную и страну во время тяжелого периода не вызывает никаких нареканий.

Ни один менеджер никогда не бывает неприкасаемым, но, похоже, что глава "Трех львов" покорил сердца англичан и собирается повести свою команду к победе в Катаре. До чемпионата мира на Ближнем Востоке осталось менее 18 месяцев. Это будет более сложная задача чем чемпионат Европы, ведь в этом турнире будут участвовать иногда непредсказуемые команды стран Южной Америки. Но, как показал опыт чемпионата мира в России в 2018 году, Англия может навязывать борьбу кому угодно.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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