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Известный футболист исчез под завалами в Турции. Продолжаются поиски

Бывший игрок "Ньюкасла" и "Эвертона" несколько часов раньше забил гол за турецкий "Хатайспор", теперь находится под завалами.

сегодня, 17:22
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Автор:

Slava Kot

Кристиан Атсу, известный своими выступлениями за "Ньюкасла" и "Эвертона", полгода назад перебрался в "Хатайспор". В сегодняшнем матче за турецкую команду Атсу отличился голом, а теперь местные СМИ подозревают, что футболист и несколько его коллег попали под завалы, повлекшие землетрясение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter ультрас турецкого клуба.

Известный футболист исчез под завалами в Турции. Продолжаются поиски

Кристиан Атсу попал под завал в Турции. Фото из открытых источников

В воскресенье вечером на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился в 37 км от города Газиантеп. Число жертв катаклизма исчисляется сотнями людей. Последствия землетрясения достигли и Антиохии. В городе обрушилось много построек, под завалами оказались жители. По данным портала Ajansspor, с несколькими сотрудниками "Хатайспора" до сих пор не вышли на связь.


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По данным турецких СМИ, под завалами оказались два игрока "Хатайспора" Кристиан Атсу и Онур Эргюн, а также спортивный директор Танер Савут и переводчик клуба Эмре Аслан. Сейчас продолжаются поиски пропавших. Ранее из-под завалов вытащили другого футболиста "Хатайспора" Керима Аличи.

"Хатайспор" выступает в высшей лиге Турции. За несколько часов до землетрясения клуб играл матч против команды "Касимпаша". Единственный гол в матче забил Атсу. Европейские болельщики могут помнить выступления футболиста за "Ньюкасл", "Эвертон", "Порту" и "Малагу". За сборную Ганы Атсу сыграл 60 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный бразильский футболист разошелся со своей девушкой.

Также "Комментарии" писали о россиянине, который хотел похитить бывшую футболистку Англии.




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Источник: https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1622543721018322944
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