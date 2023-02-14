Известный английский клуб на прицеле у шейха. Какую команду хотят купить

Катарцы присоединяются к гонке, чтобы приобрести известный английский футбольный клуб. Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, правящий в Катаре, является одним из претендентов на покупку "Манчестер Юнайтед" и собирается потратить сумму в 4 миллиарда фунтов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото из открытых источников

Чемпионат мира в Катаре поднял настроения местных шейхов, которые хотели бы стать еще сильнее в мировом футболе. В спортивном плане у них шансов на это нет, потому что национальная команда и местная лига слишком слабы. Однако у них есть большие деньги, которые уже соблазнили несколько крупных футбольных клубов Европы.

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"Инвесторы готовы сделать предложение приобрести клуб в ближайшие дни", — сообщает Bloomberg.

Катарский эмир готовится сделать предложение о покупке английского клуба. Это может произойти уже на этой неделе. О покупке "Манчестер Юнайтед" говорят с лета, ведь владельцы клуба Глейзер сообщили, что открыты для продажи.

Пока официально о своей заинтересованности приобрести английский клуб заявил лишь британский миллиардер Джим Рэтклифф. Однако Bloomberg считает, что правящий эмир Катара шейх Тамим не захочет упускать возможность приобрести один из самых популярных спортивных брендов в мире.

Специалист по спортивным инвестициям Адам Зоммерфельд подсчитал, что цена за клуб "Манчестер Юнайтед" должна превышать 4 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 4,8 миллиарда долларов). За последние несколько лет Катар потратил более 200 миллиардов долларов на спортивную инфраструктуру перед подготовкой ЧМ мира по футболу, а помимо строительства новых стадионов также были приобретены компанией Qatar Sports Investments такие клубы, как "ПСЖ" и "Брага".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Саудовская Аравия планирует купить проведение Чемпионата мира.

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