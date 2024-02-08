Известны соперники Украины в Лиге наций: с кем сыграет команда Сергея Реброва

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Куров Артем
Национальная сборная Украины по футболу узнала своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва оказалась в группе B1. Об этом "Комментарии" узнали из жеребьевки Лиги наций.
Сборная Украины перед матчем. Фото из открытых источников
Чехия
Украина
Албания
Грузия
1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.
2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.
3-й тур: 10-12 октября 2024 года.
4-й тур: 13-15 октября 2024 года.
5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.
6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.
Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.
Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.
После смены формата участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место – поднимется в Лигу А;
второе место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
четвертое место – вылетит в Лигу С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
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Также отметим, что футбольный клуб "Жирона" объявил лучшего игрока команды в январе по итогам голосования болельщиков. В третий раз им стал украинский форвард Артем Довбик.
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