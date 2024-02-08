Известны соперники Украины в Лиге наций: с кем сыграет команда Сергея Реброва

Национальная сборная Украины по футболу узнала своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва оказалась в группе B1. Об этом "Комментарии" узнали из жеребьевки Лиги наций.



Сборная Украины перед матчем. Фото из открытых источников

Группа сборной Украины

Чехия

Украина

Албания

Грузия

Календарь матчей Лиги наций-2024/2025

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

Новый формат Лиги наций

После смены формата участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А;

второе место — сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;

четвертое место – вылетит в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

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