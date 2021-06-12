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Главная Новости Спорт футбол Италия уничтожила Турцию в матче-открытии Евро-2020
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Италия уничтожила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Сборная Италии победила команду Турции в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу-2020

сегодня, 03:02
Автор:

Ольга Чародий

Чемпионат Европы, которого ждали пять лет, наконец-то стартовал. Интересно, что номинальными хозяевами на римском Олимпийском стадионе считались турецкие футболисты.

Италия уничтожила Турцию в матче-открытии Евро-2020

Италия-Турция (фото из открытых источников)

Сборная Италии победила команду Турции в стартовом матче Чемпионата Европы по футболу-2020. Поединок группы А на "Стадио Олимпико" в Риме закончился со счетом 3:0 в пользу "Скуадры адзурры".

На 18-й минуте Инсинье обыгрался с Берарди и из пределов штрафной нанес обводящий удар — мяч пролетел рядом с дальней штангой. Через четыре минуты Кьеллини опасно бил головой после навеса углового, однако вратарь эффектно вытащил мяч из-под перекладины. Также на 33-й минуте свой момент имел Иммобиле, однако его удар головой получился несколько неточным.

Как сообщали ранее даже те украинцы, которые не являются поклонниками футбола, наверняка следят за происходящим "форменным" скандалом, связанным с украинской сборной на Чемпионате Евро-2020. Представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!". Украинская же сторона продолжает настаивать на нынешнем варианте спортивной форме, надеясь, что в УЕФА прислушаются. Политолог Петр Охотин уверен, что приветствие "Слава Украине! Героям слава!" могло напрячь УЕФА только из-за влияния россиян. Эксперт уверен, что выражение "Слава Украине!" является чем-то большим, чем простым лозунгом. Равно, как и вторая часть этого приветствия.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения насчет обновленной формы украинских футболистов на Евро-2020 отечественные эксперты. Больше подробностей — в нашем материале.


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