«Форменный» скандал: чем закончится эпопея с футбольной экипировкой сборной Украины

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Вечканова Елена
Даже те украинцы, которые
не являются поклонниками футбола, наверняка следят за происходящим "форменным"
скандалом, связанным с украинской сборной на Чемпионате Евро-2020. Представители
УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!". Украинская же сторона продолжает настаивать на нынешнем варианте спортивной форме, надеясь, что в УЕФА прислушаются.
Украина продолжает бороться за новую форму нашей сборной. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" попросили
экспертов оценить эту историю и рассказать, действительно ли в этой ситуации
уместны "политические пляски",
Политолог Петр Охотин уверен, что приветствие
"Слава Украине! Героям слава!" могло напрячь УЕФА только из-за влияния россиян.
Эксперт уверен, что выражение "Слава Украине!"
является чем-то большим, чем простым лозунгом. Равно, как и вторая часть этого
приветствия.
Политолог Александр Лазарев считает, что спорт
— не место для политики.
По его мнению, наши политики должны
озаботиться реальным, а не декларативным патриотизмом.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения насчет обновленной формы украинских футболистов на Евро-2020 отечественные эксперты. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как на истерику российских политиков насчет украинской карты на футболках сборной Украины отреагировал Андрей Шевченко.
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