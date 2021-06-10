logo
Русский Українська

BTC/USD

36679.58

ETH/USD

2469.54

LTC/USD

165.46

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол «Форменный» скандал: чем закончится эпопея с футбольной экипировкой сборной Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

«Форменный» скандал: чем закончится эпопея с футбольной экипировкой сборной Украины

Украинская ассоциация все еще борется за право оставить нынешний вариант формы

сегодня, 18:54
Автор:

Вечканова Елена

Даже те украинцы, которые не являются поклонниками футбола, наверняка следят за происходящим "форменным" скандалом, связанным с украинской сборной на Чемпионате Евро-2020. Представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!". Украинская же сторона продолжает настаивать на нынешнем варианте спортивной форме, надеясь, что в УЕФА прислушаются.

«Форменный» скандал: чем закончится эпопея с футбольной экипировкой сборной Украины

Украина продолжает бороться за новую форму нашей сборной. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" попросили экспертов оценить эту историю и рассказать, действительно ли в этой ситуации уместны "политические пляски",

"Для Украины принципиально оставить эту надпись"

Политолог Петр Охотин уверен, что приветствие "Слава Украине! Героям слава!" могло напрячь УЕФА только из-за влияния россиян.

"Фактически, Россия демонстрирует, как делать политику через спорт. И при этом обвинять в политизированности Украину, — отмечает политолог. — Думаю, для Украины принципиально оставить эту надпись. Кстати, имя Слава Украине в паспорте официально носит руфер Мустанг, который в 2014 раскрасил в сине-желтый цвет звезду на московской высотке. Говорят, идея принадлежит Арсену Авакову и Антону Геращенко, чтобы раздражать российский суд в случае, если бы экстремала задержали".

Эксперт уверен, что выражение "Слава Украине!" является чем-то большим, чем простым лозунгом. Равно, как и вторая часть этого приветствия.

"Власть попыталась пропиариться на ситуации с формой"

Политолог Александр Лазарев считает, что спорт — не место для политики.

"Главное, чтобы наша сборная хорошо играла и выигрывала. Я — за красивый футбол. Понятно, что власть попыталась пропиариться на ситуации с формой. Показать какие-то действия в сторону патриотизма. Решили создать еще один информационный повод, на котором можно "прибавить баллов". Подключилась и оппозиция — тот же Порошенко уже хайпует на теме в соцсетях. Практически все политики сейчас используют этот информповод, чтобы еще раз заявить о себе, о том, как они любят страну", — отмечает Александр Лазарев.

По его мнению, наши политики должны озаботиться реальным, а не декларативным патриотизмом.

"Нужно не рассказывать в лозунгах, в картинках о своей любви к Украине. А доказывать это на деле. Улучшить жизнь в стране, чтобы коммуналка за год не росла на 35%. Разве это патриотично? Вот когда ты делаешь лучше для страны, для всех украинцев — это и есть подлинный, не бутафорский патриотизм", — резюмирует Александр Лазарев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения насчет обновленной формы украинских футболистов на Евро-2020 отечественные эксперты. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как на истерику российских политиков насчет украинской карты на футболках сборной Украины отреагировал Андрей Шевченко.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ