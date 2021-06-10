«Форменный» скандал: чем закончится эпопея с футбольной экипировкой сборной Украины

Даже те украинцы, которые не являются поклонниками футбола, наверняка следят за происходящим "форменным" скандалом, связанным с украинской сборной на Чемпионате Евро-2020. Представители УЕФА, прислушавшись к обращению россиян, рекомендовали украинцам слегка изменить вид экипировки, убрав фразу "Героям слава!". Украинская же сторона продолжает настаивать на нынешнем варианте спортивной форме, надеясь, что в УЕФА прислушаются.



Украина продолжает бороться за новую форму нашей сборной. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" попросили экспертов оценить эту историю и рассказать, действительно ли в этой ситуации уместны "политические пляски",

" Для Украины принципиально оставить эту надпись"

Политолог Петр Охотин уверен, что приветствие "Слава Украине! Героям слава!" могло напрячь УЕФА только из-за влияния россиян.

"Фактически, Россия демонстрирует, как делать политику через спорт. И при этом обвинять в политизированности Украину, — отмечает политолог. — Думаю, для Украины принципиально оставить эту надпись. Кстати, имя Слава Украине в паспорте официально носит руфер Мустанг, который в 2014 раскрасил в сине-желтый цвет звезду на московской высотке. Говорят, идея принадлежит Арсену Авакову и Антону Геращенко, чтобы раздражать российский суд в случае, если бы экстремала задержали".

Эксперт уверен, что выражение "Слава Украине!" является чем-то большим, чем простым лозунгом. Равно, как и вторая часть этого приветствия.

"Власть попыталась пропиариться на ситуации с формой"

Политолог Александр Лазарев считает, что спорт — не место для политики.

"Главное, чтобы наша сборная хорошо играла и выигрывала. Я — за красивый футбол. Понятно, что власть попыталась пропиариться на ситуации с формой. Показать какие-то действия в сторону патриотизма. Решили создать еще один информационный повод, на котором можно "прибавить баллов". Подключилась и оппозиция — тот же Порошенко уже хайпует на теме в соцсетях. Практически все политики сейчас используют этот информповод, чтобы еще раз заявить о себе, о том, как они любят страну", — отмечает Александр Лазарев.

По его мнению, наши политики должны озаботиться реальным, а не декларативным патриотизмом.

"Нужно не рассказывать в лозунгах, в картинках о своей любви к Украине. А доказывать это на деле. Улучшить жизнь в стране, чтобы коммуналка за год не росла на 35%. Разве это патриотично? Вот когда ты делаешь лучше для страны, для всех украинцев — это и есть подлинный, не бутафорский патриотизм", — резюмирует Александр Лазарев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения насчет обновленной формы украинских футболистов на Евро-2020 отечественные эксперты. Больше подробностей — в нашем материале.



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