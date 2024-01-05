"Интер" подписал хавбека сборной Канады: какая сумма трансфера

Полузащитник "Брюгге" Тейджон Бьюкенен официально перешел в миланский "Интер". Контракт с 24-летним футболистом сборной Канады был подписан сроком пять лет. Об этом сообщает портал Transfermarkt.



Интер подписал игрока сборной Канады. Фото из открытых источников

Как сообщает источник сумма трансфера, которую "нерадзурри" заплатили за хавбека "Брюгге", достигает семи миллионов евро. Канадец присоединился к Брюгге в январе 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 22 матчах во всех турнирах у бельгийцев.





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