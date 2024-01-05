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"Интер" подписал хавбека сборной Канады: какая сумма трансфера

В этом сезоне канадец забил 3 гола и отдал 3 ассиста за "Брюгге"

сегодня, 16:33
Автор:
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Куров Артем
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Полузащитник "Брюгге" Тейджон Бьюкенен официально перешел в миланский "Интер". Контракт с 24-летним футболистом сборной Канады был подписан сроком пять лет. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

"Интер" подписал хавбека сборной Канады: какая сумма трансфера

Интер подписал игрока сборной Канады. Фото из открытых источников

Как сообщает источник сумма трансфера, которую "нерадзурри" заплатили за хавбека "Брюгге", достигает семи миллионов евро. Канадец присоединился к Брюгге в январе 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 22 матчах во всех турнирах у бельгийцев.

”Интер” подписал хавбека сборной Канады: какая сумма трансфера - фото 2

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Источник: https://t.me/transfermarkt_off/1908
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