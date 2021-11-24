"Интер" - "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

В среду, 24 ноября, в Милане на стадионе Джузеппе Меацца состоится матч 5-го группового этапа Лиги чемпионов. "Интер" сразится с донецким "Шахтером". Об этом сообщает сайт football.ua.

Джузеппе Меацца. фото: shakhtar.com

Учитывая, что киевское "Динамо" потеряло все шансы на участие в еврокубковой весне, второй по силе украинский гранд так же может лишиться этого права. Донецкий клуб обязан обыгрывать миланский клуб, чтобы иметь теоретическую возможность продолжить борьбу хоть за какой-то евротурнир.

Стоит напомнить, что две победы "Интера" над "Шерифом" сильно улучшили его положение дел в турнирной таблице. Молдавский клуб сильно спутал карты в этой группе, неожиданно обыграв "Шахтер" и "Реал" в стартовых турах. Вся сложность задачи дончан заключается еще и в том, что "Интер" сам будет нацелен на победу, ведь очень может быть, что победа над "горняками" гарантирует им выход в плей-офф Лиги чемпионов, только если "Шериф" снова сумеет сотворить сенсацию и обыграть "Реал", то победы над "Шахтером" "интернационале" не хватит для выхода из группы.

"Этот матч очень важен для клуба и болельщиков, ведь предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в Интер, то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Игра с "Шахтером" для нас во многом решающая, так как в последнем туре предстоит выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачу на эту игру", — отметил наставник "Интера" Симоне Индзаги.

В свою очередь, существуют расклады, при которых "Шахтеру" и двух побед в последних двух турах может не хватит, и он все равно окажется четвертым. Но об этом стоит рассуждать перед матчем с "Шерифом", если "оранжево-черным" все же удастся одержать победу над "Интером".

Итальянский клуб имеет определенные кадровые проблемы в защитной линии, также под вопросом участие Бареллы в этом матче. У "Шахтера" по-прежнему имеются проблемы в линии атаки. Травмированы Траоре и Мораес, закончился контракт у Дентиньо. Из номинальных форвардов только Фернандо и Сикан. Также не забываем, что Де Дзерби на острие атаки уже использовал Педриньо в этом сезоне.

И все же, если говорить о шансах "Шахтера" в этом матче, то даже самые ярые болельщики дончан прекрасно понимают, что добыть победу у "Интера" на выезде сейчас – что-то на грани фантастики. Тем не менее, "Шериф" в этой группе уже показал, что чудеса случаются.

"Будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против Наполи. Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого", — прокомментировал главный тренер донецкой команды Роберто Де Дзерби.

Стоит напомнить, что матч Лиги чемпионов "Интер" — "Шахтер состоится в 19:45 по киевскому времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто рассудит матч Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером". Также, "Комментарии" сообщали о результатах матчей первого дня Лиги чемпионов.

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