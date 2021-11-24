"Интер" - "Шахтер": анонс матча Лиги чемпионов

Рубрики
МЕНЮ
Олег Терещенко
В среду, 24 ноября, в Милане на стадионе Джузеппе Меацца
состоится матч 5-го группового этапа Лиги чемпионов. "Интер" сразится с
донецким "Шахтером". Об этом сообщает сайт football.ua.
Джузеппе Меацца. фото: shakhtar.com
Учитывая, что киевское "Динамо" потеряло все шансы на
участие в еврокубковой весне, второй по силе украинский гранд так же может
лишиться этого права. Донецкий клуб обязан обыгрывать миланский клуб, чтобы иметь
теоретическую возможность продолжить борьбу хоть за какой-то евротурнир.
Стоит напомнить, что две победы "Интера" над "Шерифом" сильно
улучшили его положение дел в турнирной таблице. Молдавский клуб сильно
спутал карты в этой группе, неожиданно обыграв "Шахтер" и "Реал" в стартовых
турах. Вся сложность задачи дончан заключается еще и в том, что "Интер" сам
будет нацелен на победу, ведь очень может быть, что победа над
"горняками" гарантирует им выход в плей-офф Лиги чемпионов, только
если "Шериф" снова сумеет сотворить сенсацию и обыграть "Реал", то победы над "Шахтером" "интернационале" не хватит для выхода из группы.
В свою очередь, существуют расклады, при которых "Шахтеру" и двух побед в последних двух турах может не хватит, и он все равно окажется
четвертым. Но об этом стоит рассуждать перед матчем с "Шерифом", если
"оранжево-черным" все же удастся одержать победу над "Интером".
Итальянский клуб имеет определенные кадровые проблемы в
защитной линии, также под вопросом участие Бареллы в этом матче. У "Шахтера" по-прежнему имеются проблемы в линии атаки. Травмированы Траоре и Мораес,
закончился контракт у Дентиньо. Из номинальных форвардов только Фернандо и
Сикан. Также не забываем, что Де Дзерби на острие атаки уже использовал
Педриньо в этом сезоне.
И все же, если говорить о шансах "Шахтера" в этом матче, то
даже самые ярые болельщики дончан прекрасно понимают, что добыть победу у "Интера" на выезде сейчас – что-то на грани фантастики. Тем не менее, "Шериф" в
этой группе уже показал, что чудеса случаются.
Стоит напомнить, что матч Лиги чемпионов "Интер" — "Шахтер состоится в 19:45 по киевскому времени.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто рассудит матч Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером". Также, "Комментарии" сообщали о результатах матчей первого дня Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости