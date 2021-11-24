Первый гол "Динамо" в турнире, погром "Юве" от "Челси" и другие результаты матчей первого дня Лиги чемпионов

Во вторник, 23 ноября, были сыграны первые восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Лига чемпионов: фото из открытых источников

В группе Е "Динамо" с минимальным счетом проиграло мюнхенской "Баварии" в Киеве. В актив "бело-синим" можно отнести первый гол в ЛЧ нынешнего сезона. Во втором поединке этой группы, португальская "Бенфика", сыграв в ничью с "Барселоной" лишила всех шансов "Динамо" на еврокубковую весну.

В группе F "Манчестер Юнайтед" лишь за 10 минут до конца матча смог решить свои вопросы по поводу своего прохода в следующий этап Лиги чемпионов. Стоит отметить, что гол Роналду стал 799 в его профессиональной карьере. В остальном матче, швейцарский "Янг Бойз" дал бой итальянской "Аталанте" (команды на двоих забили шесть мячей) и сохранил шансы остаться в Лиге Европы. В свою очередь, команда Малиновского продолжает борьбу с "Вильярреалом" за второе место.

В группе G еще ничего не ясно. После 5-го тура ситуация в квартете выглядит на много интригующей и не предсказуемой. Все четыре команды имеют шансы за выход в следующий этап ЛЧ. Поэтому поединки последнего тура станут решающими в этой группе.

Стоит отметить ситуацию в группе H. Здесь все предельно ясно, поэтому поединки последнего тура будут для команд матчами за престиж. Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" продолжают свое участие в следующем этапе ЛЧ, а питерский "Зенит" — в Лиге Европы.

Результаты матчей Лиги чемпионов 5-й тур:

Группа Е

"Динамо" Киев — "Бавария" 1:2

Голы: Гармаш , 70 — Левандовский, 14, Коман, 42.

"Барселона" — "Бенфика" 0:0

Группа F

"Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

"Янг Бойз" — "Аталанта" 3:3

Голы Сибачо, 39, Сьерро, 80, Хефти, 84 — Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88.

Группа G

"Лилль" — "Зальцбург" 1:0

Голы: Дэвид, 31

"Севилья" — "Вольфсбург" 2:0

Группа H

Голы: Хордан Х., 13, Рафа Мир, 97.

"Мальме" — "Зенит" 1:1

Голи: Рикс, 28 — Ракицкий, 90+2 – с пенальти

"Челси" — "Ювентус" 4:0

Голы: Чалоба, 25, Джэймс, 56, Хадсон-Одои, 58 , Вернер, 90+5.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто рассудит матч Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером".





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