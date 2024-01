"Here we go" от Фабрицио Романо: вингер "МЮ" возвращается в "Боруссию"

Самый главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Джейдон Санчо стал игроком "Боруссии" Дортмунд. Именно в этой команде англичанин раскрылся как один из величайших талантов мира. "Шмели" возьмут хорошо знакомого вингера в аренду.



Санчо переходит в Боруссию. Фото из открытых источников

Джейдон Санчо перешел в дортмундскую "Боруссию", here we go! Заключено соглашение между Манчестер Юнайтед и шмели об аренде, без права выкупа. Уже сегодня Санчо может отправиться в Дортмунд, чтобы пройти медицинское освидетельствование. "Боруссия" покроет часть зарплаты и заплатит комиссию за аренду в размере 4 млн евро, — написал Фабрицио Романо в соцсети X.

Санчо и "Боруссия"

Именно из Дортмунда англичанин перешел в 2021 году в Манчестер Юнайтед за 85 миллионов евро. В "Боруссии" Санчо стал настоящим лидером и звездой, проведя за команду 157 матчей, в которых он забил 55 голов и отдал 61 результативную передачу.

