logo

BTC/USD

23235.27

ETH/USD

1605.24

LTC/USD

93.98

USD/UAH

39.55

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Футболист заработал в 30 раз больше денег, чем Роналду
commentss НОВОСТИ Все новости

Футболист заработал в 30 раз больше денег, чем Роналду

Французский футболист, не имевший впечатляющей спортивной карьеры, заработал в 30 раз больше, чем легенда футбола Криштиану Роналду.

сегодня, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Матье Фламини никогда не был легендой футбола, французский футболист сумел выиграть только чемпионат Италии и кубок Англии, а в сборную попадал всего три раза. Несмотря на столь незначительные заслуги, состояние Фламини в почти в 30 раз выше, чем у Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Star.

Футболист заработал в 30 раз больше денег, чем Роналду

Футболист Матье Фламини. Фото из открытых источников

Большинство футболистов выступает около 15 лет на профессиональном уровне, после чего становятся тренерами, занимают должности в футбольных ассоциациях или начинают искать что-нибудь другое. Думая о будущем, игроки вкладывают деньги в собственный бизнес, чтобы получить возможность после завершения карьеры получать деньги. Одним из лучших бизнесменов среди футболистов оказался Матье Фламини.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Футболист тайно основал свою компанию еще в те времена, когда защищал цвета лондонского Арсенала. О своем бизнесе Фламини не рассказывал одноклубникам и родственникам, считая, что это может отвлечь его от футбольной карьеры. Француз признался, что является совладельцем компании GF Biochemicals в 2016 году.

Как оказалось, эта компания стала успешной и принесла Матье Фламини более 14 млрд долларов прибыли. В то время как наиболее оплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду имеет состояние на сумму около 490 млн долларов, что почти в 30 раз меньше.

Компания GF Biochemicals производит левулиновую кислоту, которую Министерство энергетики США признало одна из ключевых молекул, которые могут сделать мир "зеленее", а значит просто чище.

Левулиновая кислота производится из растительной биомассы и может быть использована для вылова пластика, косметики, топлива. По словам Фламини, эта кислота работает как нефть и в будущем сможет ее заменить, что позволит снизить давление на окружающую среду.

Ранее портал "Комментарий" сообщал, что футболистки агрессивно набросились и избили судью матча.

Также "Комментарии" писали, что британцы хотят выгнать еще одну страну из турнира Евро-2024. Ранее спортивное учреждение лишило права участия в соревнованиях на Россию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/sport/football/mathieu-flamini-billionaire-net-worth-26894703#
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!