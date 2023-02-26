Футболист заработал в 30 раз больше денег, чем Роналду

Матье Фламини никогда не был легендой футбола, французский футболист сумел выиграть только чемпионат Италии и кубок Англии, а в сборную попадал всего три раза. Несмотря на столь незначительные заслуги, состояние Фламини в почти в 30 раз выше, чем у Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Daily Star.

Футболист Матье Фламини. Фото из открытых источников

Большинство футболистов выступает около 15 лет на профессиональном уровне, после чего становятся тренерами, занимают должности в футбольных ассоциациях или начинают искать что-нибудь другое. Думая о будущем, игроки вкладывают деньги в собственный бизнес, чтобы получить возможность после завершения карьеры получать деньги. Одним из лучших бизнесменов среди футболистов оказался Матье Фламини.

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Футболист тайно основал свою компанию еще в те времена, когда защищал цвета лондонского Арсенала. О своем бизнесе Фламини не рассказывал одноклубникам и родственникам, считая, что это может отвлечь его от футбольной карьеры. Француз признался, что является совладельцем компании GF Biochemicals в 2016 году.

Как оказалось, эта компания стала успешной и принесла Матье Фламини более 14 млрд долларов прибыли. В то время как наиболее оплачиваемый футболист мира Криштиану Роналду имеет состояние на сумму около 490 млн долларов, что почти в 30 раз меньше.

Компания GF Biochemicals производит левулиновую кислоту, которую Министерство энергетики США признало одна из ключевых молекул, которые могут сделать мир "зеленее", а значит просто чище.

Левулиновая кислота производится из растительной биомассы и может быть использована для вылова пластика, косметики, топлива. По словам Фламини, эта кислота работает как нефть и в будущем сможет ее заменить, что позволит снизить давление на окружающую среду.

Ранее портал "Комментарий" сообщал, что футболистки агрессивно набросились и избили судью матча.

Также "Комментарии" писали, что британцы хотят выгнать еще одну страну из турнира Евро-2024. Ранее спортивное учреждение лишило права участия в соревнованиях на Россию.