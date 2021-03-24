Франция – Украина: где и когда смотреть отбор на Чемпионат мира

Сегодня вечером, 24 марта, сборная Украины по футболу проведет выездной матч против чемпионов мира – национальной команды Франции. Встреча состоится в рамках отбора на Чемпионат мира, который должен пройти в 2022 году в Катаре. Рассказываем все, что известно о матче, а также где будут транслировать встречу.

Фото: Google

Последний раз украинская сборная встречалась с французами осенью 2020 года в товарищеском матче. Тогда наша команда, которая была ослаблена вспышкой коронавирусной инфекции, уступила чемпионам мира с разгромным счетом 7:1. Это было самое крупное поражение в истории сборной.

До этого наша национальная команда встречалась со сборной Франции в плей-офф отбора на Чемпионат мира в 2013 году. В Киеве наша сборная одержала победу со счетом 2:0, однако на выездном матче в Париже потерпела поражение со счетом 3:0 и вылетела из турнира.

Всего встреч между командами Украины и Франции было 10, из которых шесть раз побеждали французы, один раз – украинцы, а трижды матч заканчивался ничьей. Общий счет встреч составляет 21:6 в пользу команды Франции.

Матч отбора на Чемпионат мира состоится в среду 24 марта в Париже. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Матч будут транслировать каналы Украина и Футбол 1, а также сайты Megogo, Oll.TV, Vodafone TV и Воля.

Наша сборная не сможет рассчитывать на травмированных игроков киевского "Динамо" Беседина и Цыганкова, игроков донецкого "Шахтера" Степаненко и Корниенко, игрока "Ференцвароша" Харатина и игрока "Днепра-1" Довбика. Французы подошли к встрече без кадровых потерь.

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