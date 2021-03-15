Маркевич прокомментировал вероятность возвращения в "Металлист"

Известный украинский футбольный тренер, тренировавший ранее харьковский "Металлист", прокомментировал слухи о вероятности своего возвращения в клуб. По его словам, говорить об этом еще рано.

Мирон Маркевич - фото из открытых источников

"Нет. Пока этот вопрос еще не стоит. Не время. Очень рано об этом говорить", — сказал он.

К слову, по данным журналиста Игоря Бурбаса, бывший главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич намерен вернуться в харьковский клуб в качестве функционера.



Также, накануне вынесения решения CAS в деле о техническом поражении украинской сборной, Маркевич заявил об определенных рисках.

"Да, есть риск, что решение будут принимать "для своих", — говорит он, "своими" для CAS называя швейцарскую сборную.

Но все же функционер продолжает надеяться на справедливость.

"Очень бы хотелось, чтобы правда была на нашей стороне, это будет неправильно, если присудят нам поражение. Надеемся, что все будет хорошо. Наши парни должны сыграть на поле, испытав себя в настоящем поединке", — пояснил Маркевич.

Напомним, что на этой неделе Украина ожидает решение CAS в так называемом "швейцарском деле". Суд должен решить, правомерно ли нашей сборной засчитали техническое поражение в несостоявшемся матче. Тогда сыграть со сборной Швейцарии подопечных Андрея Шевченко не выпустил местный врач кантона Люцерн.

Футбольные обозреватели, в ожидании вердикта, не исключают, что решение CAS может быть предвзятым, ведь и Спортивный арбитраж и штаб-квартира УЕФА располагаются в Швейцарии.

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