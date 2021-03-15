Маркевич прокомментировал вероятность возвращения в "Металлист"

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Станислав Молчанов
Известный украинский футбольный тренер, тренировавший ранее харьковский "Металлист", прокомментировал слухи о вероятности своего возвращения в клуб. По его словам, говорить об этом еще рано.
Мирон Маркевич - фото из открытых источников
К слову, по данным журналиста Игоря Бурбаса, бывший главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич намерен вернуться в харьковский клуб в качестве функционера.
Также, накануне вынесения решения CAS в деле о техническом поражении украинской сборной, Маркевич заявил об определенных рисках.
Но все же функционер продолжает надеяться на справедливость.
Напомним, что на этой неделе Украина ожидает решение CAS в так называемом "швейцарском деле". Суд должен решить, правомерно ли нашей сборной засчитали техническое поражение в несостоявшемся матче. Тогда сыграть со сборной Швейцарии подопечных Андрея Шевченко не выпустил местный врач кантона Люцерн.
Футбольные обозреватели, в ожидании вердикта, не исключают, что решение CAS может быть предвзятым, ведь и Спортивный арбитраж и штаб-квартира УЕФА располагаются в Швейцарии.
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