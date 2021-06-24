Это прекрасно: фотограф поймал восхищенный взгляд Мбаппе на Роналду

BTC/USD
34765.15
ETH/USD
2000.35
LTC/USD
134.72
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В третьем квалификационном раунде Евро-2020 сборные Франции и
Португалии сыграли вничью (2:2). Лидеры команд Килиан Мбаппе и Криштиану
Роналду обменялись футболками после финального свистка.
Мбаппе и Роналду (фото из открытых источников)
По окончании встречи Мбаппе и Роналду тепло общались и много
улыбались. Известно, что все свое детство Килиан увлекался Криштиану, а все стены
в его комнате были завешены постерами с изображением звезды футбола.
Отметим, что в матче с Францией Роналду оформил дубль и повторил мировой рекорд Даеи по количеству забитых мячей в составе национальной сборной. Команда Дешама набрала 5 очков и заняла первое место в квартете F. Игроки Сантуша по дополнительным показателям уступила немцам вторую строку и заняла третье место в группе, поэтому португальцы сыграют в плей-офф.
Как мы сообщали ранее, исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
Отметим, что правило выездного гола применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов. В таких случаях команда, которая забивала большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости