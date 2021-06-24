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Главная Новости Спорт футбол Это прекрасно: фотограф поймал восхищенный взгляд Мбаппе на Роналду
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Это прекрасно: фотограф поймал восхищенный взгляд Мбаппе на Роналду

По окончании встречи Мбаппе и Роналду тепло общались и много улыбались

24 июня 2021, 23:00
Автор:

Ольга Чародий

В третьем квалификационном раунде Евро-2020 сборные Франции и Португалии сыграли вничью (2:2). Лидеры команд Килиан Мбаппе и Криштиану Роналду обменялись футболками после финального свистка.

Это прекрасно: фотограф поймал восхищенный взгляд Мбаппе на Роналду

Мбаппе и Роналду (фото из открытых источников)

По окончании встречи Мбаппе и Роналду тепло общались и много улыбались. Известно, что все свое детство Килиан увлекался Криштиану, а все стены в его комнате были завешены постерами с изображением звезды футбола.

Отметим, что в матче с Францией Роналду оформил дубль и повторил мировой рекорд Даеи по количеству забитых мячей в составе национальной сборной. Команда Дешама набрала 5 очков и заняла первое место в квартете F. Игроки Сантуша по дополнительным показателям уступила немцам вторую строку и заняла третье место в группе, поэтому португальцы сыграют в плей-офф.

Как мы сообщали ранее, исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации. 

Отметим, что правило выездного гола применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов. В таких случаях команда, которая забивала большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд.

Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://twitter.com/EURO2020/status/1407809347409809410?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1407809347409809410%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmaximum.fm%2Ffotograf-spijmav-zahoplenij-poglyad-mbappe-na-ronaldu-i-ce-prekrasn
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