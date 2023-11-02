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Форвард сборной Италии, вероятно, не сыграет с Украиной решающий матч отбора на Евро

Решающий матч отбора к Евро-2024 Украина – Италия состоится 20 ноября

2 ноября 2023, 22:18
Автор:
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Куров Артем
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Нападающий сборной Италии и итальянского клуба "Дженоа" Матео Ретеги может пропустить два следующих матча чемпионата, и это ставит под сомнение его участие в решающих играх отбора на Евро за национальную сборную против Северной Македонии и Украины. Об этом сообщает портал Football-Italia, передают "Комментарии".

Форвард сборной Италии, вероятно, не сыграет с Украиной решающий матч отбора на Евро

Ретеги празднует гол. Фото с открытыъ источников

В среду Ретеги не был вызван на игру "Дженоа" против "Реджаны", где его команда одержала победу 2:1 в 1/16 финала Кубка Италии.


Джилардино в послематчевом интервью подтвердил, что Ретеги не будет готов к матчу против "Кальяри" в это воскресенье, и вероятно, его участие в следующем поединке против "Эллас Верона" также очень маловероятно.

Матч со сборной Украины

Неизвестно, успеет ли нападающий восстановиться до решающего матча отбора на Евро-2024. Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене.

Больше спортивных новостей

Напомним, что с 31 октября стартовала продажа билетов на квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года, где сойдутся национальные сборные Украины и Италии. Этот важный поединок состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене 20 ноября.

Также "Комментарии" писали, вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.

Читайте также, Мадридский "Реал", давно пытающийся подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".



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Источник: https://football-italia.net/gilardino-confirms-retegui-unavailability-for-upcoming-serie-a-fixtures/
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