Сборная Украина сотворила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу: героем стал херсонский вратарь

В понедельник, 31 января состоялись два первых поединка 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу. В первой встречи Португалия – Финляндия победу праздновали "бразильские" европейцы со счетом 3:2.

Сборная Украины - фото из открытых источников

Во второй, сборная Украины встречалась со сборной Казахстана.

Несмотря на то, что в этом поединке подопечные Александра Косенко изначально не считались фаворитами, "сине-желтым" удалось практически идеально выстроить свою тактику, слаженно сыграв в обороне и использовать свои шансы в атаке.

В какой-то мере чаши весов качнулись в концовке, когда за две минуты с небольшим сборная Казахстана отыграла два мяча — 2:3. Однако, заменив вратаря полевым игроком, казахстанцы допустили две фатальные ошибки, которыми воспользовались футболисты сборной Украины, дважды поразившие пустые ворота.

Стоит отметить, что эта игра запомнилась обилием штанг и не забитием мячей в пустые ворота. Дважды наказывать казахов мог вратарь херсонского "Продэксима" Цыпун, при счете 3:1 и 4:2.

Чемпионат Европы по футзалу 2022

Казахстан — Украина — 3:5 (0:1)

Голы: Шотурма, 14:07 (0:1). Корсун, 24:51 (0:2). Зварич, 29:40 (0:3). Дуглас Жуниор, 33:52 (1:3). Оразов, 37:56 (2:3). Разуванов, 38:19 (2:4). Лебедь, 38:44 (2:5). Оразов, 39:16 (3:5).

Казахстан: Игита, Кнауб, Турзагулов, Дуглас Жуниор, Оразов — Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич — Савенко, Радевич, Разуванов, Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба, Педяш.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стала известна первая сборная, вышедшая в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.





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