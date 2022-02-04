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Сборная Украины не будет жать руку россиянам перед полуфиналом Евро-2022 по футзалу

Всему виной - ковидные ограничения

сегодня, 13:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня в Амстердаме будет очень жарком, но не потому что грядет потепление, а потому что в поединке за право получения путёвки в финал "ЕВРО-2022" сойдутся сборные Украины и России. Пикантности перед матчем добавила информация о том, что футзалисты даже не поприветствуют друг друга перед матчем рукопожатиями. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Мeta-ratings.com.ua".

Сборная Украины не будет жать руку россиянам перед полуфиналом Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины. Фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Правда в таком жесте, когда футзалисты не пожмут друг другу руки, не стоит искать политическую составляющую. Здесь, как и во многих других массовых мероприятиях внесла свои коррективы пандемия. Спортсмены также вынуждены соблюдать карантинные ограничения. 

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко пояснил, что футзалисты должны соблюдать те же самые правила, что и спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, которые сегодня стартуют в Китае. Им запрещено устраивать массовые фотосессии, обниматься и обмениваться рукопожатиями. Те ограничения, которые введены в связи с коронавирусом, спортсмены обязаны соблюдать.

Владыко также добавил, что еще до поединка организаторы позаботились о том, чтобы изолировать команды друг от друга, чтобы не было контактов. Футзалисты увидятся со своими противниками только, когда будут выходить на паркет.

Глава АФУ подытожил, о провокациях во время матча также можно не волноваться. Уже предприняты все меры предосторожности, чтобы болельщики не могли устроить провокации.

Отметим, последние 8 лет с начала российско-украинского конфликта в большом футболе ФИФА и УЕФА старались разводить сборные Украины и России, чтобы не было стыковых матчей. В футзале решили на стадии плей-офф все-таки дать возможность сыграть командам.

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Источник: https://meta-ratings.com.ua/blog/ne-dumayu-chto-my-budem-pozhimat-ruki-rossiyanam-rukovoditel-ukrainskogo-futzala-o-polufinale-evro/
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