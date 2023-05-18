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ФИФА показала логотип ЧМ в 2026 году: болельщики беспощадно критикуют

Футбольные фанаты критикуют новое лого ФИФА: "У вас есть 3 года, чтобы это исправить...", "Я могу создавать лучшие логотипы с помощью Instagram".

сегодня, 16:55
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Автор:

Slava Kot

После чемпионата мира в Катаре в конце 2022 ФИФА начала подготовку к чемпионату мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент организации Джанни Инфантино представил логотип ЧМ 2026 в Лос-Анджелесе, чем вызвал шквал негативных отзывов от фанатов футбола. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter футбольной организации

ФИФА показала логотип ЧМ в 2026 году: болельщики беспощадно критикуют

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будет во многом новейшим. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных, а матчи будут проходить на 16 аренах. Также нововведение претерпел и логотип. На этом впервые в истории изображен настоящий трофей и год проведения турнира.


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В ФИФА объясняют, что этот дизайн позволяет запечатлеть уникальность каждого хозяина, создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы.

"Это момент, когда три страны и целый континент совместно говорят: "Мы объединились, чтобы приветствовать мир и организовать самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории". Турнир позволит каждой стране-хозяину и команде-участнику вписать собственную страницу в книги истории чемпионата мира, и этот уникальный бренд является важным шагом по пути к 2026 году", — сказал Инфантино.

ФИФА показала логотип ЧМ в 2026 году: болельщики беспощадно критикуют - фото 2

Однако реакция болельщиков футбола была критической. Многие в комментариях предложили собственные версии логотипа и указали на ужасный вариант от ФИФА.

"Это… жалко"; "Я могу создавать лучшие логотипы с помощью Instagram"; "Ужасно"; "У вас есть 3 года, чтобы это исправить...."; "Вероятно, кому-то заплатили десятки тысяч, чтобы разработать это"; "Этот логотип отражает западное видение эстетического, бездушного минимализма, отвратительного постмодернизма".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фабрицио Романо указал имя нового тренера сборной Украины по футболу.

Также "Комментарии" писали о возвращении россиян в международные соревнования и скандальные заявления, где говорилось, что так организаторы турнира защищают жизнь людей.



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Источник: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1659038341344681985
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