ФИФА показала логотип ЧМ в 2026 году: болельщики беспощадно критикуют

После чемпионата мира в Катаре в конце 2022 ФИФА начала подготовку к чемпионату мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Президент организации Джанни Инфантино представил логотип ЧМ 2026 в Лос-Анджелесе, чем вызвал шквал негативных отзывов от фанатов футбола. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter футбольной организации



Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике будет во многом новейшим. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных, а матчи будут проходить на 16 аренах. Также нововведение претерпел и логотип. На этом впервые в истории изображен настоящий трофей и год проведения турнира.

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В ФИФА объясняют, что этот дизайн позволяет запечатлеть уникальность каждого хозяина, создавая узнаваемую структуру бренда на долгие годы.

"Это момент, когда три страны и целый континент совместно говорят: "Мы объединились, чтобы приветствовать мир и организовать самый большой, лучший и самый инклюзивный чемпионат мира по футболу в истории". Турнир позволит каждой стране-хозяину и команде-участнику вписать собственную страницу в книги истории чемпионата мира, и этот уникальный бренд является важным шагом по пути к 2026 году", — сказал Инфантино.





Однако реакция болельщиков футбола была критической. Многие в комментариях предложили собственные версии логотипа и указали на ужасный вариант от ФИФА.



"Это… жалко"; "Я могу создавать лучшие логотипы с помощью Instagram"; "Ужасно"; "У вас есть 3 года, чтобы это исправить...."; "Вероятно, кому-то заплатили десятки тысяч, чтобы разработать это"; "Этот логотип отражает западное видение эстетического, бездушного минимализма, отвратительного постмодернизма".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фабрицио Романо указал имя нового тренера сборной Украины по футболу.

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