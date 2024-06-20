FIFA обновила рейтинги сборных: на каком месте Украина

В обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА сборная Украины потеряла две позиции и занимает 24-е место. Первые три места в рейтинге ФИФА остались прежними: Аргентина, Франция и Бельгия.



Сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА. Фото из открытых источников

20 июня Международная федерация футбола обновила рейтинг сборных. Украина за это время успела сыграть четыре поединка, из которых три были товарищеские и одна игра на Евро-2024.

Сборная Украины в товарищеских играх сыграла в ничью с Германией, уступила Польше и победила команду Молдовы. На Евро-2024 команда Сергея Реброва потерпела разгромное поражение 3:0 от румын.

Как следствие, в новом рейтинге ФИФА сборная Украины потеряла две строчки и с 22 места опустилась на 24. Сборную Украины в мировом рейтинге опередили команды Австралии и Южной Кореи. Среди европейских команд Украина смогла сохранить 12-е место.

Лидером в рейтинге национальных сборных ФИФА остается Аргентина. За ней следует Франция и Бельгия. Четвертое место занимает Бразилия, а пятое место – Англия.

Посмотреть рейтинг лучших сборных ФИФА можно ниже:





Рейтинг национальных сборных ФИФА

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе на матч Украины и Словакии. Кроме того, стали известны шансы украинской сборной по выходу из группы на Евро-2024.

Также "Комментарии" писали о скандале на Чемпионате Европы по футболу. Сербия заявила, что из-за поведения фанатов может сняться с турнира. Все из-за инцидента на матче между командами Хорватии и Албании, где болельщики обеих стран начали скандировать "Убей, убей, убей серба" и "серба на вербу".