Евро-2020: в УЕФА показали, как будет выглядеть мяч для финального матча (ФОТО)

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Вечканова Елена
Несмотря на то,
что украинская сборная завершила свое пребывание на футбольном турнире "Евро-2020",
многие болельщики продолжают наблюдать за развитием событий. Осталось недолго —
две полуфинальных и одна финальная игра. В понедельник, 5 июля, представители
УЕФА рассказали о дизайне мяча для финала "Евро-2020".
Uniforia Final — мяч для финального матча "Евро-2020". Фото: УЕФА
Соответствующее
изображение было опубликовано на официальных страничках Союза европейских
ассоциаций футбола.
Производителем
спортивного орудия, которым поборются две сильнейших команды за звание наилучшей
и титул победителя "Евро-2020", является популярная спортивная компания Adidas.
Мяч выполнен в
серебряном цвете и украшен необычными геометрическими фигурами с использованием
различных оттенков. Основные линии остались в черном цвете, однако по бокам
видны разноцветные разводы: зеленые, розовые, голубые и красные. Привычных "сот"
на мяче практически не видно.
Стоит отметить, что
у мяча есть и собственное "имя" — Uniforia Final. Настроенные на оптимистический
лад болельщики уже предположили, что это название сложили из слов "unicorn" и "euphoria"
(с англ. "единорог" и "эйфория", — ред.).
Многие
фанаты футбола оценили презентованный мяч. Кто-то отмечает дизайн в целом,
кто-то — эффекты, которые спортивному орудию придает серебряный цвет. Особо внимательные
даже нашли какую-то схожесть с мячом для финала "Евро-2004", когда дизайнеры
также отдали предпочтению переливам серебра.
Телезрители и
болельщики на трибунах смогут оценить внешний вид мяча в движении уже 11 июля.
Именно тогда в Лондоне состоится финальный матч европейского футбольного чемпионата.
Матчи, в которых определятся финалисты, состоятся 6 и 7 июля также в
Великобритании.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.
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