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Евро-2020: в УЕФА показали, как будет выглядеть мяч для финального матча (ФОТО)

Привычные футбольные «соты» на мяче для финала Чемпионата Европы закрасили разноцветными мазками

сегодня, 15:42
Автор:

Вечканова Елена

Несмотря на то, что украинская сборная завершила свое пребывание на футбольном турнире "Евро-2020", многие болельщики продолжают наблюдать за развитием событий. Осталось недолго — две полуфинальных и одна финальная игра. В понедельник, 5 июля, представители УЕФА рассказали о дизайне мяча для финала "Евро-2020".

Евро-2020: в УЕФА показали, как будет выглядеть мяч для финального матча (ФОТО)

Uniforia Final — мяч для финального матча "Евро-2020". Фото: УЕФА

Соответствующее изображение было опубликовано на официальных страничках Союза европейских ассоциаций футбола.

Производителем спортивного орудия, которым поборются две сильнейших команды за звание наилучшей и титул победителя "Евро-2020", является популярная спортивная компания Adidas.

Мяч выполнен в серебряном цвете и украшен необычными геометрическими фигурами с использованием различных оттенков. Основные линии остались в черном цвете, однако по бокам видны разноцветные разводы: зеленые, розовые, голубые и красные. Привычных "сот" на мяче практически не видно.

Стоит отметить, что у мяча есть и собственное "имя" — Uniforia Final. Настроенные на оптимистический лад болельщики уже предположили, что это название сложили из слов "unicorn" и "euphoria" (с англ. "единорог" и "эйфория", — ред.).

Многие фанаты футбола оценили презентованный мяч. Кто-то отмечает дизайн в целом, кто-то — эффекты, которые спортивному орудию придает серебряный цвет. Особо внимательные даже нашли какую-то схожесть с мячом для финала "Евро-2004", когда дизайнеры также отдали предпочтению переливам серебра.

Телезрители и болельщики на трибунах смогут оценить внешний вид мяча в движении уже 11 июля. Именно тогда в Лондоне состоится финальный матч европейского футбольного чемпионата. Матчи, в которых определятся финалисты, состоятся 6 и 7 июля также в Великобритании.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кому, по мнению украинских болельщиков, достанется главный футбольный титул Европы в этом году. О предположениях о победителе "Евро-2020" читайте в нашем материале.

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Источник: https://twitter.com/EURO2020/status/1411966579361734659
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