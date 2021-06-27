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Главная Новости Спорт футбол Евро-2020: кто рассудит матч Швеция - Украина
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Евро-2020: кто рассудит матч Швеция - Украина

На поединке будет работать 45-летний рефери из Италии

сегодня, 19:30
Автор:

Елизавета Черных

На официальном сайте УАФ назвали имя главного арбитра, который рассудит матч 1/8 финала плей-офф Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) между сборными Швеции и Украины. Об этом пишет "УНИАН".

Евро-2020: кто рассудит матч Швеция - Украина

Матч Швеция - Украина - фото из открытых источников

Так, стало известно, что главным арбитром назначили итальянца Даниэле Орсато. Собственно, доверили рассудить эту игру итальянской бригаде арбитров: помогать Орсато будут лайнсмены Алесандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного рефери достались Давиде Массе. На системе VAR будут работать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозов букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. 

35-летнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов, с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.




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Источник: https://sport.unian.net/football/evro-2020-match-shveciya-ukraina-rassudit-opytnyy-arbitr-novosti-futbola-11465203.html?_gl=1*1pc66xa*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDgwMDg4Ni4xMjkuMS4xNjI0ODAyMTAxLjE3*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDgwMDg4Ni4xM
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