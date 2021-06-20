Евро-2020: Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала

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Ольга Чародий
Итальянцы выиграли свою группу Евро, одолев в Риме валлийцев,
и теперь готовятся к противостоянию в первом раунде плей-офф, вероятнее всего,
с украинцами.
Футбол (фото из открытых источников)Ф
Так, сборная Италии в 3 туре группового турнира Евро-2020
одолела команду Уэльса со счетом 1:0.
В 1/8 финала турнира Италия сыграет со второй командой группы
С. Перед игрой третьего тура на этой позиции находится именно украинская
команда. Если подопечные Андрея Шевченко в матче с Австрией наберут хотя бы
один пункт, то следующая игра сине-желтых на турнире будет именно со Скуадра
Адзуррой.
В матче с Уэльсом Италия не форсировала событий, но сумела
одержать победу с минимальным счетом. Итальянцы имели преимущество.
Напомним, футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде трезуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко, читайте больше в нашем материале.
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