Евро-2020: Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала

Итальянцы выиграли свою группу Евро, одолев в Риме валлийцев, и теперь готовятся к противостоянию в первом раунде плей-офф, вероятнее всего, с украинцами.

Футбол (фото из открытых источников)Ф

Так, сборная Италии в 3 туре группового турнира Евро-2020 одолела команду Уэльса со счетом 1:0.

В 1/8 финала турнира Италия сыграет со второй командой группы С. Перед игрой третьего тура на этой позиции находится именно украинская команда. Если подопечные Андрея Шевченко в матче с Австрией наберут хотя бы один пункт, то следующая игра сине-желтых на турнире будет именно со Скуадра Адзуррой.

В матче с Уэльсом Италия не форсировала событий, но сумела одержать победу с минимальным счетом. Итальянцы имели преимущество.

Как сообщали ранее и гроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым. Также они отметили главные ошибки команды в поединке. По мнению футболистов, было очень много моментов в первом тайме и с одной, и с другой стороны. Игроков цитирует официальный сайт УАФ. В свою очередь главный тренер сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные пропустили совсем необязательный гол. Шевченко прокомментировал использования схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

футбольные символы Украины и лозунги признали официальным. Исполком УАФ единогласно поддержал предложение увековечить их в футбольной традиции нашей страны. Согласно решению УАФ, отныне на всех официальных событиях, на мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных можно использовать не только малый герб УАФ в виде трезуба с надписью "Ukraine", но и большой герб — карту Украины с Тризубом в центре, заметил Павелко, читайте больше в нашем материале.

Напомним,

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