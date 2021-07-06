Евро-2020: эксперт спрогнозировал, кто победит в матче Италия-Испания

Украинские любители футбола, несмотря на вылет национальной сборной из чемпионата Европы, продолжают наблюдать за развитием событий. Во вторник, 6 июля, на одном из главных лондонских стадионов "Уэмбли" в спортивном поединке сойдутся испанская и итальянская команды. По мнению экс-наставника "Таврии" Олега Федорчука, Италии удастся "урвать" себе победу, сообщает "ФутБум".



Эксперт считает, что Италия победит Испанию. Фото: Сегодня

Эксперт говорит, что итальянцы являются абсолютными фаворитами "Евро-2020". За последние три десятка поединков эта сборная не потерпела ни единого поражения. К тому же, игроки Италии наиболее собранные и стабильны на футбольном поле, чем представители других команд, считает Федорчук.

При этом, по словам эксперта, испанцы тоже демонстрируют весьма внушительные результаты. К этому располагает факт, что в основном эту сборную наполнили молодыми игроками. Олег Федорчук подчеркивает, что пока команда Испании не определилась с лидером, поэтому каждый из футболистов может быть угрозой для противника.

Вероятность победы Испании есть, однако у итальянцев шансы куда выше, уверяет эксперт. По мнению Олега Федорчука, сборная Италии сможет пройти спортивное противостояние с перевесом в один мяч.

"Счет может быть 1:0, 2:1 или 3:2", — подчеркнул бывший тренер команды "Таврия", склоняя "чашу весов" в сторону Италии.

Отметим, что первый полуфинальный поединок "Евро-2020" начнется во вторник, 6 июля, в 22:00.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое давление английские футболисты оказывают на сборную Дании, против которой сыграют уже в среду, 7 июля, за право сразиться в финале Чемпионата Европы. Подробности — в нашем материале.

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