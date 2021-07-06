Евро-2020: эксперт спрогнозировал, кто победит в матче Италия-Испания

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Вечканова Елена
Украинские любители футбола, несмотря на вылет национальной сборной из
чемпионата Европы, продолжают наблюдать за развитием событий. Во вторник, 6 июля,
на одном из главных лондонских стадионов "Уэмбли" в спортивном поединке
сойдутся испанская и итальянская команды. По мнению экс-наставника "Таврии"
Олега Федорчука, Италии удастся "урвать" себе победу, сообщает "ФутБум".
Эксперт считает, что Италия победит Испанию. Фото: Сегодня
Эксперт говорит, что итальянцы являются абсолютными фаворитами "Евро-2020".
За последние три десятка поединков эта сборная не потерпела ни единого поражения.
К тому же, игроки Италии наиболее собранные и стабильны на футбольном поле, чем
представители других команд, считает Федорчук.
При этом, по словам эксперта, испанцы тоже демонстрируют весьма
внушительные результаты. К этому располагает факт, что в основном эту сборную
наполнили молодыми игроками. Олег Федорчук подчеркивает, что пока команда
Испании не определилась с лидером, поэтому каждый из футболистов может быть
угрозой для противника.
Вероятность победы Испании есть, однако у итальянцев шансы куда выше,
уверяет эксперт. По мнению Олега Федорчука, сборная Италии сможет пройти
спортивное противостояние с перевесом в один мяч.
Отметим, что первый полуфинальный поединок "Евро-2020" начнется во вторник,
6 июля, в 22:00.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое давление английские футболисты оказывают на сборную Дании, против которой сыграют уже в среду, 7 июля, за право сразиться в финале Чемпионата Европы. Подробности — в нашем материале.
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