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Главная Новости Спорт футбол Как английские футболисты давят на своих датских одноклубников перед полуфиналом Евро-2020
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Как английские футболисты давят на своих датских одноклубников перед полуфиналом Евро-2020

Отношение англичан к датской сборной перед полуфинальным матчем кардинально изменилось

сегодня, 10:33
Автор:

Данило Матюха

Тон переписки между датскими игроками чемпионата Европы и их коллегами англичанами стал более закрытым и строгим, ведь 7 июля Дания и Англия встретятся в полуфинале чемпионата Европы. Об этом сообщает TV Sport 2.

Как английские футболисты давят на своих датских одноклубников перед полуфиналом Евро-2020

Сборная Дании - фото из открытых источников

Из-за большого сочувствия к сборной Дании после происшествия с Кристианом Эриксеном и из-за их наступательного стиля игры, англичане стали настоящими фанатами этой команды. Но все в корень изменилось, когда две национальных сборных попали в одну сетку полуфинальных матчей турнира. 

Андреас Кристенсен и Кристиан Норгаард, которые на постоянной основе играют в лондонских клубах "Челси" и "Брентфорд" стали получать от своих английских коллег и фанатов пожелания вылететь из Евро-2020.

"Они называют это "разделенной лояльностью". Им сложно понять, кого поддерживать. Я получил много неприятных сообщений: "Я люблю тебя, Кристиан, но я очень надеюсь, что ты проиграешь в среду". И я думаю, что в ближайшие дни таких сообщений будет еще больше", — рассказал Норгаард о переписке со своими коллегами.

У Андреаса Кристенсена есть три товарища по команде "Челси" в сборной Англии: Мейсон Маунт, Бен Чилвелл и Рис Джеймс. Они также среди тех, кто написал датскому защитнику.

"Сообщения немного изменились по сравнению с теми, что были после первого матча. У нас было невероятное количество болельщиков в Англии, и до сих пор мы были их любимой командой. Это изменилось. Теперь мы стали их врагами. Я получил много сообщений от персонала "Челси", от физиотерапевтов и от некоторых игроков. Они просто пишут, что мы их любимая команда, но теперь все изменилось и им пора выходить в финальный раунд", — сказал Кристенсен.

Напомним, что три политические партии требуют вмешательства правительства, чтобы датские болельщики могли попасть на игру полуфинала Евро-2020.


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Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-05-em-spillere-faar-beskeder-fra-england-nu-er-i-vores-fjender
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