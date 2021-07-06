Успеет ли Малиновский восстановиться к матчу с Францией в отборе на ЧМ-2022

Игроку сборной Украины Руслану Малиновскому предстоит пройти операцию по удалению грыжи живота. Об этом сообщает Calcio Atalanta.



Руслан Малиновский - фото из открытых источников

Операцию нашему футболисту сделает профессор Джузеппе Сансонетти в Милане. Он проводил аналогичное хирургическое вмешательство одноклубнику Руслана Малиновского по "Аталанте" Марио Пашаличу. Отмечается, что реабилитация после операции займет около 45 дней.

Таким образом, Малиновский успеет выздороветь к очередным матчам сборной Украины в квалификации Чемпионата мира — 2022 против Казахстана (1 сентября в Астане) и Франции (4 сентября в Киеве).

Сборная Украины стартовала в отборе с трех подряд ничьих со счетом 1:1 — в гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном. Команда Андрея Шевченко после 3 туров имеет 3 очка и занимает второе место в группе D. Лидирует с 7 баллами Франция. У Финляндии — 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 1 очку.

На Евро-2020 Руслан Малиновский принял участие в четырех матчах и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм.

Также поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020 прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.

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