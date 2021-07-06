logo
Русский Українська

BTC/USD

33856.97

ETH/USD

2266.14

LTC/USD

136.29

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Успеет ли Малиновский восстановиться к матчу с Францией в отборе на ЧМ-2022
commentss НОВОСТИ Все новости

Успеет ли Малиновский восстановиться к матчу с Францией в отборе на ЧМ-2022

Оказалось, что в украинца появилась грыжа

сегодня, 13:45
Автор:

Данило Матюха

Игроку сборной Украины Руслану Малиновскому предстоит пройти операцию по удалению грыжи живота. Об этом сообщает Calcio Atalanta.

Успеет ли Малиновский восстановиться к матчу с Францией в отборе на ЧМ-2022

Руслан Малиновский - фото из открытых источников

Операцию нашему футболисту сделает профессор Джузеппе Сансонетти в Милане. Он проводил аналогичное хирургическое вмешательство одноклубнику Руслана Малиновского по "Аталанте" Марио Пашаличу. Отмечается, что реабилитация после операции займет около 45 дней.

Таким образом, Малиновский успеет выздороветь к очередным матчам сборной Украины в квалификации Чемпионата мира — 2022 против Казахстана (1 сентября в Астане) и Франции (4 сентября в Киеве).

Сборная Украины стартовала в отборе с трех подряд ничьих со счетом 1:1 — в гостях с Францией и дома с Финляндией и Казахстаном. Команда Андрея Шевченко после 3 туров имеет 3 очка и занимает второе место в группе D. Лидирует с 7 баллами Франция. У Финляндии — 2 пункта, Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по 1 очку.

На Евро-2020 Руслан Малиновский принял участие в четырех матчах и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Андрей Шевченко рассказал, почему украинская команда проиграла на Евро-2020. Тренер команды отметил, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды. Кроме того, он напомнил, что многие футболисты  национальной сборной не вышли на поле из-за травм.

Также поражение национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020 прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Он отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.calcioatalanta.it/2021/07/05/malinovskyi-sotto-i-ferri-per-lui-almeno-45-giorni-di-stop/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ