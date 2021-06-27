Евро-2020: Чехия победила Нидерланды

Чехия в Будапеште неожиданно победила Нидерланды (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает Спортарена.

Чехия воспользовалась численным большинством. Фото: UEFA.COM

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Нидерланды остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил Маттейса де Лигта после просмотра видеоповтора. Сначала судья показал защитнику желтую карточку.

Чехия воспользовалась численным большинством и на 68-й минуте вышла вперед. Гол на счету Томаша Холеша.

Ближе к концу встречи Патрик Шик удвоил преимущество чехов. Это четвертый гол форварда на Евро-2020. В 1/4 финала Чехия сыграет против Дании. Датчане в субботу разгромили Уэльс (4:0).

Как мы сообщали ранее, на официальном сайте УАФ назвали имя главного арбитра, который рассудит матч 1/8 финала плей-офф Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) между сборными Швеции и Украины. Так, стало известно, что главным арбитром назначили итальянца Даниэле Орсато. Собственно, доверили рассудить эту игру итальянской бригаде арбитров: помогать Орсато будут лайнсмены Алесандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного рефери достались Давиде Массе. На системе VAR будут работать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. 35-летнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов, с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.



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