Евро-2020: Чехия победила Нидерланды

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Ольга Чародий
Чехия в Будапеште неожиданно победила Нидерланды (2:0) в
матче 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщает Спортарена.
Чехия воспользовалась численным большинством. Фото: UEFA.COM
В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва
Нидерланды остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил
Маттейса де Лигта после просмотра видеоповтора. Сначала судья показал защитнику
желтую карточку.
Чехия воспользовалась численным большинством и на 68-й минуте
вышла вперед. Гол на счету Томаша Холеша.
Ближе к концу встречи Патрик Шик удвоил преимущество чехов. Это четвертый гол форварда на Евро-2020. В 1/4 финала Чехия сыграет против Дании. Датчане в субботу разгромили Уэльс (4:0).
Как мы сообщали ранее, на официальном сайте УАФ назвали имя главного арбитра, который рассудит матч 1/8 финала плей-офф Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) между сборными Швеции и Украины. Так, стало известно, что главным арбитром назначили итальянца Даниэле Орсато. Собственно, доверили рассудить эту игру итальянской бригаде арбитров: помогать Орсато будут лайнсмены Алесандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного рефери достались Давиде Массе. На системе VAR будут работать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы.
В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. 35-летнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов, с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.
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