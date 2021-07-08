Евро-2020: Англия вышла в финал чемпионата

В полуфинальном поединке англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время благодаря пенальти и теперь в финале сыграют против Англии. Первый тайм матча отметился одним голом. Смог пробить голкипера англичан Мортен Хьюлманд. Он на 30-й минуте забил со штрафного. Уже через 10 минут счет сравнялся.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Второй тайм команды завершили с тем же счетом. А в дополнительное время Англия устроила невероятный штурм. И он принес свои плоды. Стерлинг упал в штрафной Дании. Больше было похоже на симуляцию, однако рефери посоветовавшись с видеоассистентами, назначил пенальти. Кейн подошел к "точке" и пробил в угол – Шмейхель отбил мяч! Во втором экстра-тайме счет не изменился. Таким образом, в финале Англия встретится с Италией.



Англия побеждает – и впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы.

Напомним, Леонардо Спинаццола поблагодарил своих товарищей по команде после пенальти Жоржиньо против сборной Испании, который вывел Италию в финал Евро-2020. Видео с искренними эмоциями футболиста опубликовала его жена в Instagram. На видео видно, что полузащитник столичной "Ромы" и сборной Италии сидит с перемотанной левой ногой. Как известно недавно игрок перенес операцию, связанную с его недавней травмой. Наслаждаясь победой Спинаццола выкрикивает "Grazie, ragazzi!", что переводится как: "Спасибо, ребята!". В оригинальных сторис жены футболиста были опубликованы слова "спасибо за финал".

Напомним, что итальянская федерация футбола объявила, что левый защитник их национальной сборной Леонардо Спинаццола получил разрыв ахилла во время четвертьфинальной победы над командой Бельгии на Евро-2020.

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