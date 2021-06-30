Если врачи позволят, УАФ организует Беседину и жене посещение матча Украина-Англия в Риме

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин может отправиться в Рим на игру национальной команды в четвертьфинале Евро-2020. Об этом сообщают "Украинские новости".

Артем Беседин - фото из открытых источников

По информации журналистов, у спортсмена обнаружено повреждения нескольких мышц ноги. Также Президент Ассоциации Андрей Павелко рассказал, что футболист был доставлен в Киев чартером, организованным УАФ.

" Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование. Он боец и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть — он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества", - заявил Павелко.

В случае если физическое состояние Беседина останется стабильным, то УАФ организует ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией.

В УАФ уточнили, що побоювання лікарів щодо розриву зв'язок коліна у футболіста — не підтвердився.

"...є частковий надрив хрестоподібних і бічних зв'язок, а також серйозне пошкодження відростка великогомілкової кістки. Після детального вивчення результатів обстеження стане відомо, скільки часу футболісту знадобиться для відновлення. Попередньо лікарі прогнозують, що на це буде потрібно від трьох до шести місяців", — сказано на сайті УАФ.



Напомним, что во время вчерашнего поединка со сборной Швеции Артем Беседин получил серьезную травму после грубого нарушения правил шведом Маркусом Даниэльссоном уже в дополнительное время при ничейном счете 1:1.

Но несмотря на грубую игру наших соперников, Украина одержала победу над Швецией со счетом 2:1. Противостояние между сборными состоялось на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. В четвертьфинале Евро-2020 наши футболисты выступят против английских. Игра состоится 3 июля в 22:00 по киевскому времени. По мнению тренера сборной Андрея Шевченко, украинская команда была готова к любому развитию событий, которое могло произойти на шотландском стадионе. Тренер наших соотечественников уверял, что соперник будет сосредоточен и силен, однако и украинцы — не лыком шиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!