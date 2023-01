Еще один удар по Роналду. Такого с футболистом еще не происходило

Настал день, когда EA Sports объявила номинантов на звание Team of the Year (TOTY). Разработчики назвали 100 лучших игроков, и с 11 января начнется голосование, чтобы выбрать лучших, которые получат карточки TOTY в FIFA 23. Однако впервые в истории FIFA Ultimate Team Криштиану Роналду не попал в число номинантов на звание Team of the Year. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на FIFPlay.

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: из открытых источников

EA Sports объявили список из 100 игроков, среди которых нападающие получили 30 мест. Конечно, среди нападающих оказались звезды и легенды современного футбола: Лео Месси, Роберта Левандовски, Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие. Однако впервые за время существования такой награды в список не попал португальский футболист Криштиану Роналду.

Если объективно рассматривать ситуацию, отсутствие Роналду не должно никого удивлять. В 2022 году португалец провел 46 матчей официальных матчей за клуб и сборную и реализовал 16 голов и 5 ассистов. Возможно, для некоторых игроков это неплохой результат, но не Криштиану Роналду.

Снижение общей формы, скандальное интервью, разрыв контракта с Манчестер Юнайтед, неудачное выступление на Чемпионате мира и переход игрока в Саудовскую Аравию привели к тому, что португалец не был номинирован на звание Team of the Year.

Однако сам факт того, что это произошло впервые в истории FIFA Ultimate Team, стоит внимания. Год за годом Роналду был одним из самых верных кандидатов в TOTY, и в этот раз для него даже не нашлось места в длинном списке.

Ранее портал "Комментарии" писал о событии из Роналду, которое произошло впервые за 13 лет.

Также "Комментарии" сообщали о футболисте, пытавшемся провести 100 кг кокаина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!