Экс-футболист "Динамо" дал прогноз на матч Швеция – Украина на Евро-2020

Бывший футбольный игрок "Динамо", эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко считает, что подопечные Андрея Шевченко при удачном стечении обстоятельств смогут одержать победу над сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Сборные встретятся 29 июня в Глазго в Шотландии. Об этом он заявил в комментарии "Футбол 1/2/3", передает OBOZREVATEL.

Экс-футболист "Динамо" дал прогноз на матч Швеция – Украина - фото из открытых источников

Леоненко сообщил, что в первую очередь хотел бы видеть содержательный футбол от украинских игроков. С его слов, в матче с Нидерландами на старте Евро-2929, Украина могла пропустить больше, нежели три гола.

"Я жду от нашей сборной игры. Для футболистов главное – показать, что они футболисты. В матче с Нидерландами должно было девять влететь (голов – Ред.), если бы не Бущан. Случайно мы можем пройти Швецию", – сказал Леоненко.

Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала. Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретиться с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность у Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразиться в матче со сборными Швеции и Франции соответственно. Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской.





















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