Экс-чемпион АПЛ за выход из Чемпионшипа может получить приличные премиальные

Английский клуб "Блэкберн Роверс" показывает отличные результаты в Чемпионшипе (второй по силе дивизион Англии), а на 2-ю половину турнира команда еще более мотивирована в положительном для себя результате, ведь руководство клуба пообещало игрокам выплатить хорошие премиальные.

"Блэкберн Роверс" в Чемпионшип - фото из открытых источников

По сообщению prsport.net, боссы ФК "Блэкберн Роверс" еще больше мотивировали своих подопечных для победы во втором дивизионе чемпионата Англии. В том случае, если "Роверс" попадет в элитный дивизион чемпионата Англии, ее ждет "сладкий бонус" в виде приличных премиальных.

За попадание в элиту вся команда получит премиальные выплаты в размере 12 миллионов евро, которые будут поделены на всех игроков и тренерский штаб. Следует учесть, что у команды есть все шансы на выход в первенство по финальным результатам текущего сезона Чемпионшипа, поскольку сейчас команда входит в топ-3 команд, которые будут бороться за путевку в элиту.

Следует отметить, что после проведенных 23 туров Чемпионшипа футбольный клуб "Блэкберн Роверс" расположился на 3-м месте в турнирной таблице, отставая от 1-й строчки на каких-то 4 зачетных балла. Эта команда последний раз выступала в АПЛ в 2012 году, а через 5 лет ФК "Блэкберн Роверс" стал 1-м чемпионом национального турнира Англии за всю историю, выступавший в рамках 3-й по силе лиги страны.

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