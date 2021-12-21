Лучшие спортсмены Украины 2021 года

Этот год, в отличие от пандемийного 2020-го, показался богатым спортивными событиями. В этом году прошла Олимпиада и футбольное Евро, все перенесенные чемпионаты мира и Европы. Украинским спортсменам удалось продемонстрировать дух и несокрушимость, борясь с лучшими спортсменами мира. Информационно-спортивный сайт sport.24tv.ua выбрал лучших украинских спортсменов уходящего года.

Спорт - фото с открытых источников

Жан Беленюк

Жан Беленюк завоевал единственную золотую награду для Украины на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец боролся с трехкратным призером чемпионатов мира Виктором Лоринцем из Венгрии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца.

Дарья Белодид

20-летняя киевлянка Дария Белодид в первый день после открытия Олимпийских игр-2020 в Токио получила первую награду для сборной Украины – бронзовую, в дзюдо.





К сожалению, в полуфинальной схватке Белодид уступила хозяйке соревнований Фуни Тонаки, которую уже побеждала в Токио, в решающем поединке ЧМ-2019.

Михаил Романчук

На Олимпиаде в Токио Михаил Романчук завоевал две медали (такое удалось четырем спортсменам): серебряную медаль на дистанции 1500 метров и "бронзу" на дистанции 800 метров.

Он принес Украине первое серебро на Олимпиаде-2020. Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.

Людмила Лузан

Урожайным на медали был 2021 год для каноистки Людмилы Лузан. Сначала она установила исторический результат на чемпионате Европы, где добыла в борьбе четыре награды, из них две "золотые".





После этого феерила на Олимпиаде, где стала серебряным призером в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и бронзовым призером на 200 метров в каноэ-одиночке.

Елена Старикова

В 2021 году Елена Старикова стала серебряным призером Олимпийских Игр в Токио, одержав медаль в индивидуальном спринте. Медаль Стариковой особенная, ведь на велотреке наши спортсмены получали медаль еще на Олимпиаде в Пекине 2008 года.

На Олимпиаде в Токио Елена Старикова также отлично выступила в дисциплине кейрин, одержав высокое четвертое место.

Старикова – единственная представительница Украины, которая в этом году успешно дебютировала в первой в истории Лиге Чемпионов UFI по велотреку.

Илья Ковтун

Украинец Илья Ковтун стал сенсацией чемпионата мира этого года. 18-летний гимнаст завоевал бронзовую награду в многоборье. И это во второй раз в истории Украины. Раньше медаль в многоборье удавалось завоевать только Олегу Верняеву.





Также в 2021 году Ковтун выиграл "бронзу" на взрослом чемпионате Европы. Но историческим событием стало название одного из элементов на параллельных брусьях именем гимнаста. Этот элемент состоит из переворота назад из упора на руках и поворота на четверть оборота к брусу.

Александр Хижняк

На Олимпийских Играх в Токио украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебро в весовой категории до 75 килограмм.

Андрей Ярмоленко

Эффективная игра Андрея Ярмоленко в этом году хорошо иллюстрирует успехи футбольной сборной в этом году – выход в четвертьфинал Евро-2020 и показанный характер в конце отборочного цикла к чемпионату мира, который позволил "сине-желтым" выйти в раунд плей-офф.





В этом году ветерану украинской сборной покорилось достаточно солидное достижение – вслед за Анатолием Тимощуком, Андреем Шевченко и Русланом Ротанем он сыграл 100-й матч в ее составе.

Юрий Захареев

Боксер Юрий Захареев завоевал единственную награду Украины на чемпионате мира. Несмотря на то, что для украинца это было дебютное мировое первенство, в финале победил опытного Вадима Мусаева – представителя команды ФБР (Федерация бокса России).

Ярослава Магучих

Украинка Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.

19-летняя украинка показала результат в 2,00 м. Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2,04 м), "серебро" у австралийки Николы Макдермот – 2,02 м

Александр Усик

Александрк Усик завоевал место в списке наиболее успешных украинских спортсменов благодаря знаковой победе, которую 34-летний профессионал завоевал в ночь на 26 сентября в Лондоне.





На арене Tottenham Hotspur, в присутствии около 67 тысяч зрителей, Александр Усик победил британского оппонента Энтони Джошуа, забрав его четыре чемпионских пояса в самом престижном сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал, что Украинская хоккейная Суперлига просит Бубку и Гутцайта разобраться в конфликте с Федерацией хоккея.





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