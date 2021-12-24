Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский

"Также в заявлении "Динамо" указало, что "распространять заведомо ложную информацию" — это, мол, мое "новое хобби". И это выходит за все нормы приличия. Уже 28 лет я пишу для британского журнала World Soccer. Практически обо всех футбольных событиях связанных с Украиной читатели журнала узнавали из моих статей. Кстати, еще до завоевания "Золотого мяча" в "Милане" Андреем Шевченко я предложил статью об этом очень талантливом форварде, в то время, когда он играл еще в киевском "Динамо". Он стал первым украинцем, фото которого было помещено на обложку журнала World Soccer", — добавил Задерновский.









По его словам ещё больше десяти лет назад он неоднократно писал в World Soccer критические статьи о методах работы тогдашнего главы ФФУ Григория Суркиса.





"Одной из самых заметных стала статья под заголовком "Правление хаоса", опубликованная в мае 2009 года", — уточнил Олег Задерновский.













Что же касается внутреннего расследования издательского дома Kelsey Publishing Ltd после статьи о "кейсе Беседина", то оно проводилось очень тщательно на протяжении почти трёх недель.





"Я благодарен Kelsey Publishing Ltd за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от "Динамо". Мне сразу сообщили, что во время расследование будут проверены все факты, изложенные в статье и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным. Расследование было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье проводил директор фирмы Г-н Пол Фокс" — подчеркнул Задерновский.





Журналист рассказал, что документ, составленный по итогам расследования, у него на руках, но он не может разглашать его детали, кроме вынесенного окончательного решения.





"Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять, и не за что извиняться. Соответственно, требования ФК "Динамо" (Киев) отклонены", — процитировал окончательное решение расследования Задерновский.



Он отметил, что занимается журналистикой более 30 лет и дорожит имеющейся репутаций.



