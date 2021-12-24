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Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский

Расследование было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law

сегодня, 12:10
Автор:

Станислав Молчанов
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В ноябрьском номере World Soccer был опубликован резонансный материал, в котором на примере "кейса Беседина" столичный ФК "Динамо" уличили в офшорных схемах финансирования заработных плат футболистов с целью уклонения от уплаты налогов. В ответ "Динамо" потребляло от британского издания удалить материал, а автора World Soccer Олега Задерновского обвинило в клевете. Реагируя на претензию, редакция провела внутренние расследования. Его результаты Олег Задерновский впервые озвучил в комментарии Comments.ua

Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский

Олег Задерновский.

Расследование по статье об офшорных схемах "Динамо" проводилось в Англии. Его инициировало руководство издательского дома Kelsey Publishing Ltd в ответ на претензию ФК "Динамо".

Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский - фото 2

"В самом заявлении "Динамо" говорится, что я якобы написал статью, так как оказался не довольным тем, что не восстановился в должности. Однако, итогом трехлетних заседаний в судах стало то, что "Динамо" по Мировому соглашению аннулировало приказ о моем увольнении за систематическое невыполнение трудовых обязанностей, издало новый приказ — по согласию сторон и выплатило мне всю положенную финансовую компенсацию. У меня ужа давно нет никаких претензий к клубу по этому вопросу", — рассказал Задерновский. 

"Также в заявлении "Динамо" указало, что "распространять заведомо ложную информацию" — это, мол, мое "новое хобби". И  это выходит за все нормы приличия. Уже 28 лет я пишу для британского журнала World Soccer. Практически обо всех футбольных событиях связанных с Украиной читатели журнала узнавали из моих статей. Кстати, еще до завоевания "Золотого мяча" в "Милане" Андреем Шевченко я предложил статью об этом очень талантливом форварде, в то время, когда он играл еще в киевском "Динамо". Он стал первым украинцем, фото которого было помещено на обложку журнала World Soccer", — добавил Задерновский. 

Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский - фото 3

По его словам ещё больше десяти лет назад он неоднократно писал в World Soccer критические статьи о методах работы тогдашнего главы ФФУ Григория Суркиса. 

"Одной из самых заметных стала статья под заголовком "Правление хаоса", опубликованная в мае 2009 года", — уточнил Олег Задерновский.

Расследование подтвердило подлинность фактов статьи в World Soccer про офшоры «Динамо», - Задерновский - фото 4

Что же касается внутреннего расследования издательского дома Kelsey Publishing Ltd после статьи о "кейсе Беседина", то оно проводилось очень тщательно на протяжении почти трёх недель. 

"Я благодарен Kelsey Publishing Ltd за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от "Динамо". Мне сразу сообщили, что во время расследование будут проверены все факты, изложенные в статье и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным. Расследование было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье проводил директор фирмы Г-н Пол Фокс" — подчеркнул Задерновский. 

Журналист рассказал, что документ, составленный по итогам расследования, у него на руках, но он не может разглашать его детали, кроме вынесенного окончательного решения. 

"Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять, и не за что извиняться. Соответственно, требования ФК "Динамо" (Киев) отклонены", — процитировал окончательное решение расследования Задерновский. 

Он отметил, что занимается журналистикой более 30 лет и дорожит имеющейся репутаций. 

Статья World Soccer о том, что по "кейсу Беседина" в Англии раскрыли оффшорные махинации Суркисов, как и прежде,  доступна в платной электронной версии журнала.


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